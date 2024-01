Zaradi grožnje z bombo zaprto letališče v Baslu

Zaradi grožnje z bombo so danes nekaj pred 6. uro zjutraj evakuirali terminal in zaprli letališče EuroAirport v bližini švicarskega Basla. Po navedbah vodstva letališča, nedaleč stran od tromeje med Švico, Francijo in Nemčijo so začasno odpovedali tudi vse lete, poroča nemška tiskovna agencija dpa.