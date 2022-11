Zaprto belorusko opozicijsko voditeljico Marijo Kolesnikovo, ki prestaja 11-letno zaporno kazen, so v torek sprejeli na intenzivno nego v bolnišnico, so sporočili njeni zavezniki. Kolesnikova je bila skupaj z disidentko Svetlano Tihanovsko in Veroniko Cepkalo ena od voditeljic protivladnih protestov v Belorusiji po volitvah leta 2020.

"Marija je v urgentni bolnišnici v Gomelu na oddelku intenzivne nege," je sporočila tiskovna služba opozicijskega politika in nekdanjega predsedniškega kandidata Viktorja Babarika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot piše v sporočilu za javnost, so Kolesnikovo najprej odpeljali na kirurški oddelek, od tam pa so jo premestili na intenzivno nego. "Kako strašna novica. Naša draga Maša, vsi upamo, da bo s tabo vse v redu," je v odzivu na novico izjavila Tihanovska, voditeljica beloruske opozicije v izgnanstvu.

Zaradi "nevljudnega vedenja so jo sprejeli v samico"

Prejšnji teden je Babarikova tiskovna služba sporočila, da so Kolesnikovo zaradi "nevljudnega vedenja" zaprli v samico, njenemu odvetniku pa je bil onemogočen dostop do nje.

40-letna Kolesnikova je bila poleg Tihanovske in Cepkalove leta 2020 ena od ključnih akterk protestov proti dolgoletnemu beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, zaradi česar se je znašla v nemilosti oblasti. Te so jo poskušale izgnati iz države, vendar je na meji z Ukrajino raztrgala svoj potni list in to preprečila, zato je pristala v priporu.

Postala je simbol beloruskega protestnega gibanja

Septembra lani jo je nato sodišče v Minsku skupaj z njenim odvetnikom Maksimom Znakom spoznalo za kriva več kaznivih dejanj, vključno z načrtovanjem prevzema oblasti, ogrožanjem nacionalne varnosti in ekstremizmom, ter ju obsodilo na deset- in enajstletno zaporno kazen. Oba sta obtožbe zanikala in sojenje označila za prevaro.

Kolesnikova, sicer nekdanja flavtistka v filharmoničnem orkestru, je postala simbol beloruskega protestnega gibanja. Kmalu po obsodbi je prejela nagrado Vaclava Havla, eno najvišjih nagrad za človekove pravice, ki jo podeljuje parlamentarna skupščina Sveta Evrope.

Kasneje je skupaj s Tihanovsko in Cepkalovo prejela tudi nagrado Karla Velikega, ki jo podeljujejo za posebne zasluge pri evropskem povezovanju. Kolesnikove na podelitev zaradi prestajanja zaporne kazni ni bilo.