Zakaj je Ruse v Ukrajini postalo precej bolj strah

Da je ameriški raketni sistem M142 HIMARS, ki so ga Združene države Amerike v Ukrajino prvič dostavile prejšnji mesec, nov velik problem za rusko vojsko, je nedavno priznalo več Putinovemu režimu naklonjenih virov v Rusiji, med drugim nekdanji poveljnik separatističnih sil v vzhodni Ukrajini Igor Girkin in znani vojni poročevalec ruske državne televizije Rusija1 Aleksander Sladkov.

Igor Girkin je na Telegramu tako med drugim zapisal, da je Rusija v Ukrajini zaradi sofisticiranih ameriških raketometov na šestih kolesih v zadnjem tednu utrpela hude izgube tako osebja kot opreme, njihovi sistemi protizračne obrambe pa so proti orožju, ki ga izdeluje ameriško podjetje Lockheed Martin, tako rekoč neuporabni.

Sistem M142 HIMARS v akciji v Ukrajini. Foto: Ukrajinsko zunanje ministrstvo

Sladkov je medtem poročal, da so ukrajinske sile s pomočjo HIMARS zadele majhne, a pomembne centre odločanja v vzhodni Ukrajini.

Ruski novinar Andrej Rudenko je v nedeljo medtem objavil videoposnetke požarov v več krajih, ki jih obvladuje ruska vojska, in dopisal, da so jih najverjetneje povzročili ukrajinski napadi na skladišča orožja, pri čemer je bil uporabljen HIMARS.

🔥Nova Kakhovka, Ukrainian troops destroyed the ammunition depot of the Russian Armed Forces The likely culprit is "HIMARS" pic.twitter.com/79Rb9w9vIn

Ukrajinska vojska sistem M142 HIMARS uporablja za izvedbe ozko usmerjenih napadov na tarče daleč onkraj frontne linije. Projektili, ki jih je Ukrajini ob raketometih dostavila ameriška vojska, imajo namreč do 70 kilometrov dometa.

ZDA Ukrajini sicer niso poslale raket z večjim dometom. Razlog je bil izogib nadaljnji eskalaciji konflikta, saj je Rusija grozila, da bi v nasprotnem primeru ostro ukrepala. Ustrašili so se namreč, da bi Ukrajina ameriško orožje uporabila za napade na cilje v Rusiji. Tudi sicer naj bi Rusi konec maja ob novici, da bodo Ukrajinci dobili pošiljko sistemov M142 HIMARS, postali malodane "histerični".

Rusija je znova zadevala stanovanjska poslopja, umirali so civilisti:

During the night air raids in Kharkiv practically did not stop. Russia carried out three missile strikes on residential areas. Following them with shelling from Uragan MLRS in the morning. 5 people killed, 31 injured, including two children. pic.twitter.com/HjCY7he2wJ