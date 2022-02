Zahod sistematično začel uničevati ruske banke

Zahodne zaveznice, vključno z Evropsko komisijo, so dosegle dogovor o izključitvi določenih ruskih bank iz plačilnega sistema Swift. Ta ukrep bo del novega niza finančnih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino, o katerih so se dogovorile Evropska komisija, Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, ZDA in Kanada.

"Zavezujemo se, da bomo zagotovili, da bodo določene ruske banke umaknjene iz sistema Swift. To bo zagotovilo, da bodo te banke odrezane od mednarodnega finančnega sistema in bo škodovalo njihovi zmožnosti, da delujejo globalno," je v sporočilu zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Podobno je danes zvečer v Berlinu sporočil tudi tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Hebestreit.

05.00 ZN odločeni okrepiti pomoč Ukrajini, Zelenski za odvzem glasovalne pravice Rusiji v VS ZN

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes po telefonu pogovarjal z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresem, ki mu je zagotovil, da bodo Združeni narodi v luči ruske agresije okrepili humanitarno pomoč. Zelenski se je medtem zavzel za odvzem glasovalne pravice Rusiji v Varnostnem svetu ZN.

Guterres je glede na sporočilo ZN v pogovoru z Zelenskim tudi napovedal, da bodo Združeni narodi v torek objavili poziv k financiranju njihovih humanitarnih operacij v Ukrajini.

Zelenski je medtem sporočil, da je Guterresa v pogovoru pozval, naj Rusijo za napad na Ukrajino kaznuje z odvzemom glasovalne pravice v Varnostnem svetu ZN. Obenem je menil, da bi morali Združeni narodi ruska dejanja opredeliti kot genocid nad ukrajinskim narodom, sporočilo Zelenskega na Twitterju povzema francoska tiskovna agencija AFP.

04.00 Varnostni svet ZN v nedeljo o izrednem zasedanju Generalne skupščine ZN o Ukrajini

Varnostni svet ZN bo v nedeljo opravil formalno glasovanje o potrditvi sklica izrednega zasedanja Generalne skupščine ZN o vojni v Ukrajini, ki bo predvidoma potekala v ponedeljek. Stalna članica Varnostnega sveta ZN Rusija, ki je napadla Ukrajino, potrditve izredne seje ne more preprečiti.

Formalna potrditev izrednega zasedanja Generalne skupščine ZN zahteva le podporo devetih članic Varnostnega sveta ZN, veta pa pri tem ni. Diplomati Združenih narodov pravijo, da bo izredno zasedanje, po katerem naj bi 193-članska Generalna skupščina sprejela resolucijo z obsodbo ruske agresije, pripravljena v ponedeljek.

Za izredno zasedanje je predsednika Generalne skupščine ZN Andulo Šahida v četrtek uradno zaprosil veleposlanik Ukrajine Sergij Kislica. Veleposlanik je predlagal, da zasedanje poteka v skladu z resolucijo "združevanje za mir", ki so jo predložile ZDA in je bila sprejeta novembra 1950, da so se lahko Združeni narodi izognili vetu Sovjetske zveze med korejsko vojno od leta 1950 do leta 1953.

Na podlagi te resolucije so lahko ZN potem formalno poslali mirovne sile na pomoč Južni Koreji po ofenzivi Severne Koreje in Kitajske. Resolucija pooblašča Generalno skupščino za sklice izrednih zasedanj o vprašanjih mednarodnega miru in varnosti, ko Varnostni svet ni sposoben ukrepati, ker katera od njegovih stalnih članic zlorablja pravico do veta.

Rusija je v petek vložila veto na resolucijo, ki je zahtevala umik ruskih enot iz Ukrajine, pravico do veta pa imajo še ZDA, Kitajska, Velika Britanija in Francija.