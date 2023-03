Zadnji diktator Evrope uvedel še smrtno kazen za uradnike in vojake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je v četrtek podpisal zakon, ki omogoča smrtno kazen za veleizdajo, ki bi jo zagrešili uradniki ali pripadniki oboroženih sil. Spremembe so del zakonodaje, ki prinaša ostrejše kazni za dejanja, ki naj bi bila ekstremistična ali sovražna do države, poročanje beloruske tiskovne agencije Belta povzema dpa.

Belorusija, ki ji od leta 1994 vlada Lukašenko, je edina država v Evropi, ki še ni odpravila smrtne kazni. To so do zdaj izrekali za primere umorov ali terorizma, izvajajo pa jo s strelom.

Od zdaj smrtna kazen grozi tudi uradnikom ali vojakom

V skladu z novim zakonom smrtna kazen grozi tudi uradnikom in vojakom, ki bi jih spoznali za krive veleizdaje. Po mnenju opazovalcev, ki jih navaja dpa, je namen sprememb predvsem zagotoviti lojalnost državnih uslužbencev in vojaškega aparata.

Nova zakonodaja prinaša tudi nekatere zaostritve za preostale državljane. Po novem je za "teroristično propagando" in "obrekovanje varnostnih sil" zagrožena zaporna kazen. Gre za podobna določila, kakršna je po začetku napada na Ukrajino v svoj kazenski zakonik vključila tudi Rusija.

Lukašenko je tesen zaveznik Vladimirja Putina

Lukašenka kritiki večkrat označujejo za zadnjega diktatorja Evrope, velja za tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Evropska unija ga po volitvah leta 2020, ki so jih zaznamovale obtožbe o volilnih manipulacijah, ne priznava več kot voditelja države. Množične proteste po volitvah so beloruske oblasti brutalno zatrle.

V ruskem napadu na Ukrajino Belorusija ne sodeluje s svojimi vojaki, je pa Rusiji dopustila, da je februarja lani invazijo sprožila z njenega ozemlja. Prav tako ruskim letalom in brezpilotnikom omogoča uporabo svojega zračnega prostora za napade na Ukrajino.