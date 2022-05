Za 42 navijačev Hajduka enomesečni pripor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalni sodniki okrajnega sodišča v Veliki Gorici na Hrvaškem so za 42 navijačev Hajduka odredili enomesečni preiskovalni pripor, ker so izzvali obračun s policijo na počivališču Desinec na avtocesti A1, je v ponedeljek pozno zvečer poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Navijačem so pripor odredili zaradi velike nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, so še zapisali z okrajnega sodišča v Veliki Gorici.

Navijači so v ponedeljek po informacijah odvetnikov zanikali vpletenost v nemire na avtocesti, saj naj bi jih policija nasilno izvlekla iz avtomobilov ter aretirala. Nekateri so že napovedali pritožbe zoper odločitve preiskovalnih sodnikov, o njih pa naj bi odločali v naslednjih dneh.

Po novih podatkih je bilo ranjenih 34 oseb, od tega 20 policistov in 14 navijačev. Med njimi so štiri ustrelili, potem ko je policija uporabila strelno orožje. Kar se tiče materialne škode, so bila poškodovana štiri službena vozila policije ter inventar bencinske črpalke, piše Hina.

Kot pišejo hrvaški mediji, preiskovalci kot motiv za incident navajajo nezadovoljstvo pripadnikov navijaške skupine Hajduka, ki jim vodstvo Dinama ni dovolilo vstopa na stadion. Zato so se pripadniki Torcide dogovorili, da bodo povzročili incident na počivališču avtoceste.

Plenković sobotni napad navijačev na policijo označil za nedopustnega

Podpredsednik vlade in notranji minister Davor Božinović so v ponedeljek povedali, da so se policisti na napade navijačev odzvali s spoštovanjem pravil stroke, medtem ko je direktor policije Nikola Milina izpostavil dobro delo policistov.

Premier Andrej Plenković je v ponedeljek v zvezi z incidentom dejal, da šport in nasilje ne bi smela biti povezana, sobotni napad navijačev na policijo pa označil za nedopustnega.

Dinamo je sicer v sobotnem derbiju slavil s 3:1 in tako potrdil že osvojeni naslov prvaka pred najbližjim zasledovalcem Hajdukom.