Z nosom in oreščkom postavil nenavaden rekord #video

Prejšnji rekorder je za vzpon potreboval osem dni, zdaj pa je Salem sam na vrhu rekorderjev v tej disciplini.

"V bistvu bom sedel tukaj in se nizko plazil sem gor ter z arašidom švigal na goro," je povedal Bob, osredotočen na svojo nalogo.

Pomagal si je z doma izdelano masko, pritrjeno na nos

Na obrazu je imel Salem pritrjeno napravo, ki je bila videti kot doma izdelana plinska maska. Pred njim je na tleh ležal arašid v lupini. Doma izdelana naprava na njegovem obrazu je bila pravzaprav maska iz aparata za spanje CPAP, na katero je bila prilepljena črna plastična jedilna žlica.

Za vajo delal počepe in potege

"Glede na to, kar vem, bi lahko dosegel približno kilometer na uro," je pred opravljanjem podviga povedal Bob. Celotna 12,6-kilometrska pot je imela tudi tri kilometre stopnic, za katere je že pred podvigom dejal, da bodo te predstavljale verjetno najtežji del poti.

Glede priprav Salem pravi, da je treniral le nekajkrat, in sicer s kamni, dokler ni našel nekaj arašidov. "Bolj kot kaj drugega je bila to vadba," je pojasnil svoje priprave. "Delal sem počepe in potege. Plazenja po tleh pa nisem toliko vadil. To sta nekakšni osnovna poteza in zamisel," je povedal Salem.

Gibal se je ponoči

Rekorder Salem je večino poti opravil ponoči, da se je izognil vročini in mimoidočim pohodnikom, ki so ga pri podvigu motili. "Ko sem se vzpenjal podnevi, sem se moral ustavljati vsakih pet minut, saj se je nekdo želel z menoj slikati ali poklepetati," je pojasnil Bob.

Pri podvigu je porabil okrog dva ducata arašidov, saj so mu nekateri "ušli" ali pa so se izgubili med razpokami in kamenjem.

Na pot se je odpravil sam in podvig opravil brez spremstva, čeprav je želel, da bi nekdo hodil z njim in mu nosil nahrbtnik. Kljub napornemu podvigu je povedal, da ni preveč utrujen in da je le malo shujšal. Na poti do vrha so njegov jedilnik sestavljali arašidi, prigrizki z ogljikovimi hidrati in stara konzervirana hrana za preživetje iz leta 1964.

Na vrhu gore ga je pričakal predstavnik mesta Manitou Springs. Prejel je škatlico za zmagovalni arašid in dve priznanji za postavljen rekord.

Koncept potiskanja oreškov v mestu Manitou Springsu ni nekaj novega

V mestu Manitou Springsu koncept "tlačilcev arašidov" ni nič novega. Zamisel je bila že nekajkrat obnovljena, saj je Teksašan Bill Williams maja 1929 s stavo 50 dolarjev prvič prevozil avtocesto Pikes Peak Highway. Michael Maio, predsednik centra in muzeja Manitou Springs Heritage Center and Museum, pravi, da je Williams takrat potreboval 21 dni.