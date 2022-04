Tako drastično je Akademija kaznovala Willa Smitha

Will Smith je za naslednjih deset let izključen iz vseh dogodkov, ki jih bo organizirala Akademija filmske znanosti in umetnosti. Razlog za to je udarec Smitha, ki ga je namenil komiku Chrisu Rocku, ki je na odru povedal šalo o njegovi ženi.

"Odbor guvernerjev se je odločil, da bo gospoda Smitha za obdobje desetih let, ki se začne 8. aprila, izključil iz vseh dogodkov in programov, na katerih se ne bo smel pojavljati osebno ali virtualno. Mednje je vključena tudi podelitev nagrad Akademije," so zapisali v izjavi. "Ob tem se zahvaljujemo gospodu Rocku, ki je tudi v nenavadnih okoliščinah ohranil mirnost. Za mirnost se zahvaljujemo tudi voditeljem, nominirancem, poročevalcem in dobitnikom nagrad," so še zapisali na Akademiji.

Will Smith gets 10-year Oscars ban over Chris Rock slap https://t.co/1ouHPsPgnf — TIME (@TIME) April 8, 2022

Obdržal bo nagrado

Še preden je Akademija sprejela odločitev o izključitvi, je igralec že izstopil iz Akademije, kar pomeni, da se je že odpovedal uradni pravici do glasovanja. Kljub temu pa je bil še vedno lahko nominiran za oskarja, se udeležil podelitve in obdržal nagrado. Smith bo tudi lahko obdržal oskarja za najboljšo moško vlogo v filmu Kralj Richard, so še odločili na Akademiji.

"Spoštujem in sprejemam odločitev Akademije," je že nekaj minut po objavi Akademije, da ga za obdobje desetih let izključi iz vseh njenih dogodkov, za Page Six v izjavi povedal Smith.