WHO: Cepivo AstraZenece uporabno tudi za starejše od 65 let

Cepivo AstraZenece in oxfordske univerze proti novemu koronavirusu je uporabno tudi za starejše od 65 let in v okoljih z drugimi različicami novega koronavirusa, so danes sporočili strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

"Če upoštevamo vse gradivo, ki ga imamo na voljo, WHO priporoča uporabo tega cepiva za stare 65 let in starejše," je v najnovejšem priporočilu zapisala 15-članska strateška svetovalna skupina strokovnjakov za imunizacijo, ki jo povzema STA.

Vodja skupine strokovnjakov Alejandro Cravioto je priznal, da še ni zadostnih podatkov o učinkovitosti tega cepiva pri starejših od 65 let. Zaradi tega več držav, tudi Slovenija, priporoča uporabo AstraZenecinega cepiva za mlajše od 65 let. A kot je dejal, ocenjujejo, da odziv te starostne skupine ne more biti drugačen od odziva drugih starostnih skupin. Zato strokovnjaki priporočajo uporabo tega cepiva za starejše od 18 let brez zgornje starostne omejitve.

Strokovna skupina WHO je tudi ocenila, da je cepivo AstraZenece mogoče uporabiti tudi v okoljih, kjer "so prisotne različice" novega koronavirusa.

Nedavna študija univerze Witatersrand v Johannesburgu in britanskega Oxforda je sicer pokazala, da to cepivo zagotavlja zgolj "minimalno" zaščito pred blagim do zmernim potekom koronavirusne bolezni po okužbi z južnoafriško različico. Ugotovili so, da učinkovitost znaša zgolj 22 odstotkov. Podatkov o učinkovitosti pri hudem poteku še nimajo. Južna Afrika je zato odložila začetek cepljenja proti novemu koronavirusu.

WHO naj bi prihodnji teden odločil, ali bo odobril pogojno uporabo AstraZenecinega cepiva, izdelanega v Indiji in Južni Koreji. Če jo bo, bi to cepivo prek pobude Covax lahko začeli dobavljati nekaterim najrevnejšim državam.

Strokovnjaki so danes tudi ponovili priporočilo, da turisti ne bi smeli imeti prednosti pri cepljenju. "V trenutnem obdobju zelo omejene dobave cepiv bi bilo prednostno cepljenje turistov v nasprotju z načelom enakosti," so poudarili.

V tekmi za cepivo bomo vsi zmagali ali vsi izgubili

WHO in Sklad ZN za otroke (Unicef) sta danes opozorila, da bomo v tekmi za cepivo proti novemu koronavirusu skupaj zmagali ali skupaj izgubili. Razdeljevanje cepiva je bilo namreč do zdaj izjemno neenakomerno.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore sta v skupni izjavi opozorila, da je bilo od 128 milijonov odmerkov cepiva, ki so bili porabljeni do zdaj, kar tri četrtine porabljenih v le desetih državah, ki pomenijo 60 odstotkov svetovnega BDP.

"Do danes v skoraj 130 državah z 2,5 milijarde prebivalcev ni bil porabljen niti en odmerek," sta poudarila.

Po njunem mnenju gre za porazno strategijo, ki bo terjala življenja in zaradi katere bo imel virus priložnost, da naprej mutira in se izogiba cepivom. Prav tako spodkopava globalno gospodarsko okrevanje.

WHO in Unicef zato pozivata voditelje, naj pogledajo prek svojih meja in sprejmejo strategijo, ki bo resnično končala pandemijo in omejila nove različice virusa.