V Sloveniji prva pošiljka cepiva AstraZenece

Čeprav se je v začetku tedna pričakovalo 15 tisoč odmerkov cepiva AstraZenece, naj bi bilo v prvi pošiljki cepiva predvidoma 9.600 odmerkov, česar pristojni še niso potrdili, navaja STA.

Cepivo priporočajo za mlajše od 65 let

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) priporoča, da se cepivo AstraZenece proti covid-19 uporablja pri osebah, starih med 18 in 64 let, saj je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva. Tako je tudi Magajnejeva v izjavi za medije ob današnjem obisku v Tolminu pojasnila, da bodo s prispelimi odmerki cepiva po predlogu posvetovalne skupine cepili skupine prebivalstva, ki so glede na strategijo naslednje na vrsti v starostni skupini pod 65 let, poroča STA.

V Sloveniji smo doslej imeli BioNTechovo in Pfizerjevo cepivo ter cepivo Moderne, ki sta za razliko od cepiva AstraZenece RNA cepivi in zahtevata stroge pogoje za hranjenje. Cepivo AstraZenece pa je mogoče hraniti v običajnih hladilnikih do šest mesecev. Je bistveno cenejše, a manj učinkovito od RNA cepiv. Cepivo AstraZenece temelji na oslabljeni različici prehladnega virusa šimpanzov. Vsebuje genski material iz površinske beljakovine, s katero se virus sars-cov-2 pritrdi na človeške celice, še navaja STA.