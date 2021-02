V EU vse več zanimanja za rusko cepivo

Medtem ko zaradi težav pri dobavah cepiv proti covidu-19 v članicah EU narašča nezadovoljstvo z Brusljem, se je ta teden, potem ko je ugledna medicinska revija Lancet objavila, da je 91,6-odstotno učinkovito, razvila razprava, ali bi morali tudi v uniji odobriti rusko cepivo Sputnik V. Do tega prihaja v času napetih odnosov med EU in Rusijo.

Cepivo, ki je bilo avgusta lani kot prvo na svetu, več mesecev pred zahodnimi tekmeci, odobreno proti covidu-19, se je s tem po učinkovitosti pridružilo dvema v EU odobrenima cepivoma proizvajalcev Pfizer/BioNTech ter Moderna. Rusija ga je odobrila, ne da bi spoštovala veljavne standarde, torej še preden je izvedla tretjo, obsežno fazo kliničnih preizkusov. Zato je med zahodnimi strokovnjaki vzbudila dvome v njegovo varnost in kakovost, Moskvo so obtožili pomanjkanja preglednosti in hitenja, navaja STA.

S cepivom naj bi cepili že dva milijona ljudi

Moskva je stalno trdila, da je cepivo učinkovito, z njim je decembra začela množično cepljenje, ob njej pa tudi nekatere druge države, njene politične zaveznice. Po podatkih ruskega državnega sklada RDIF, ki je financiral cepivo, so z njim doslej cepili več kot dva milijona ljudi po svetu. Koliko so jih v Rusiji, ni znano. Skupno ga je registriralo več kot 15 držav, med njimi nekdanje sovjetske republike, kot sta Belorusija in Armenija, pa Venezuela in Iran, a tudi Argentina, Alžirija in Mehika, poroča STA.

V Evropi sta ga odobrili tudi Srbija in Madžarska

V Evropi ga je odobrila Srbija, ki z njim tudi že cepi, načrtuje tudi njegovo proizvodnjo. Zaradi nezadovoljstva s počasnostjo postopka odobritve in dobave cepiv, ki v EU poteka skupno preko Bruslja, pa je Madžarska kot prva članica izdala začasno dovoljeno za njegovo uporabo. Cepljenja z njim še ni začela, a je naročila okoli dva milijona odmerkov. Vlada premierja Viktorja Orbana, ki večkrat deluje mimo evropske politike, je tudi edina v EU, ki je naročila kitajsko cepivo, piše STA.

Budimpešta je tako ukrepala mimo Evropske agencije za zdravila (Ema). Nacionalni regulatorji sicer lahko izdajo začasna dovoljenja za uporabo cepiv, a le v nujnih primerih. Pri tem članica tudi prevzame vso odgovornost za uporabo cepiva in je dolžna zagotoviti, da se uporablja samo na njenem ozemlju.

"Ema je neka garancija zoper politizacijo odločanja"

Alojz Ihan, vodja oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, je nedavno na TVS izpostavil, da je to velika odgovornost, saj je Ema s svojimi pravili "vseeno neka garancija zoper politizacijo odločanja, čeprav so v teh časih cepiva tudi na evropski ravni politika in se je tej težko povsem izogniti". Menil je, da je na ravni posameznih držav, ko so takšni politični interesi, še težje vedeti, da bo pri izbiri res odločala stroka nad politiko. Pri manjših državah pa je to tako in tako nemogoče, je opozoril po pisanju STA

Foto: Ana Kovač

Ta teden v reviji Lancet objavljeni rezultati zadnje faze kliničnega testiranja cepiva, ki so pokazali, da je 91,6-odstotno učinkovito in varno, pomenijo redko znanstveno in politično zmago ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je evropske prestolnice prisilila k občutljivemu ravnotežju, medtem ko razmišljalo o sankcijah proti Moskvi zaradi aretacije kritika Kremlja Alekseja Navalnega, ugotavlja francoska tiskovna agencija AFP.

Nekoliko dražje kot cepivo AstraZenece

Sputnik V je tako kot cepivo AstraZenece, ki je odobreno v EU, vektorsko cepivo in je nekoliko dražje od slednjega, okoli deset ameriških dolarjev za odmerek, navaja bruseljski spletni portal Politico. Vendar pa je veliko cenejše kot doslej v EU odobreni mRNK cepivi, tudi hramba je enostavnejša, še navaja STA.

Za cepivo se zanima tudi Češka

Madžarski za zdaj ni sledila še nobena druga članica EU, a zdi se, da nekatere to mika, še posebej ob nezadovoljstvu zaradi zamud pri dobavah cepiva in cepljenju. Doslej je bilo cepljenih le okoli tri odstotke prebivalcev EU, cilj pa je do poletja cepiti 70 odstotkov ljudi. Češki populistični premier Andrej Babiš je tako v petek obiskal Orbana, da bi se pozanimal o cepivu.

Več drugih držav, med njimi Španija in Francija, pa je izrazilo pripravljenost sprejeti rusko cepivo, vendar vztrajajo, da bodo počakale na morebitno odobritev Eme. Tako so za Politico odgovorili v agencijah za zdravila v več članicah EU, med drugim v Belgiji, na Slovaškem, Nizozemskem, na Hrvaškem in Irskem. Ruski državni sklad RDIF medtem trdi, da vodi pogovore z več članicami, tako na vzhodu kot zahodu povezave, še navaja STA.

Nemčija ponudila pomoč

Nemška kanclerka Angela Merkel je dejala, da so "dobrodošla vsa cepiva, ki jih odobri Ema", in povedala, da je že januarja Putinu ponudila pomoč nemškega inštituta Paul Ehrlich pri postopku prošnje za odobritev cepiva pri Emi. Nemčija je pripravljena pomagati tudi pri proizvodnji cepiva v EU. Glede tega je Moskva že stopila v stik z nemškim biotehnološkim podjetjem IDT Biologika. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je dejal, da pri cepivih ne sme biti "geopolitičnih tabujev" in da mora Ema, ko se bosta prijavili, preveriti tako rusko kot kitajsko cepivo, še navaja STA.

Tudi Slovenija ne namerava sama naročati cepiva. Kot je ta teden na novinarski konferenci izpostavil redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani Borut Štrukelj, so vsa cepiva, ki so narejena po novi tehnologiji, podvržena centraliziranemu postopku registracije, ki ga za EU lahko izvaja le Ema. "Obstaja sicer možnost, da bi se država članica EU odločila za uvoz katerega koli cepiva, a bi na ta način vso odgovornost prevzelo ministrstvo za zdravje na osnovi pozitivne izjave agencije za zdravila," je pojasnil.

Ruski državni raziskovalni inštitut Gamaleya, ki je cepivo razvil, je pri Emi 19. januarja vložil prošnjo za "znanstveni nasvet" pri pripravi prošnje za dovoljenje za promet v EU, ni pa še vložil uradne prošnje za registracijo v EU. Po prošnji postopek lahko traja tudi več mesecev. Ob tem mora uporabo odobriti tudi Evropska komisija, ki je kritična do cepiva zaradi pomanjkanja javno dostopnih znanstvenih podatkov. Do ruskih in kitajskih cepiv pa je previdna tudi zaradi skrbi, da bi jih Moskva in Peking uporabila kot mehki politični orodji za krepitev svojega vpliva.