Washington: Pred Belo hišo se je zažgal moški #video

V Washingtonu se je ob 12. uri pred Belo hišo, kjer domuje ameriški predsednik Donald Trump z družino, zažgal moški. Posnetki z družbenih omrežjih kažejo, kako so moškega zajeli plameni, medtem ko so mimo vozili avtomobili. Pripadniki ameriške tajne službe so incident potrdili na Twitterju in sporočili, da so pristojne službe moškemu takoj priskrbele zdravniško pomoč.

🔴SON DAKİKA: Beyaz Saray'ın hemen önünde bir kişi kendisini ateşe verdi. 📹

----------

🔴BREAKING: Man Lights Self on Fire Near White House.

---------

🔴الشرطة الأميركية: شخص يضرم النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض pic.twitter.com/P9xwmmezoU — Siyah Font (@siyahfont_) May 29, 2019



Moškemu so po poročanju Indepedenta pomagali pripadniki policije in upravljavci parka v bližini Bele hiše. Zatem so na kraj dogodka prišli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, za zdaj ni znano.

Man Sets Himself on Fire Near White House, Extinguished and Arrested https://t.co/FH3k5PwpZK — TMZ (@TMZ) May 29, 2019

"Lahko potrdim, da smo iz parka Ellipse v bolnišnico prepeljali enega bolnika s hudimi opeklinami," je na kraju dogodka povedal predstavnik washingtonskih gasilcev.

Očividka: Moški začel teči, nato pa so ga zajeli plameni

Pripadniki ameriške tajne službe poudarjajo, da so se na incident odzvali takoj. Na kraj dogodka so samo nekaj minut po samozažigu z več gasilskimi vozili prišli gasilci, v zraku je krožil helikopter.

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7 — patlangs (@LangsPat) May 29, 2019

Sedemnajstletna Alina Berzins, ki je bila ob dogodku v bližini, je povedala, da je "moški začel teči, potem pa smo videli, da so ga zajeli plameni". "Vsi smo bili šokirani, bila sem šokirana," je še dodala očividka.