Vzpostavili bodo najdaljšo letalsko povezavo na svetu

Prevoznik bo za 16.700 kilometrov dolge polete uporabljal airbus A350-900ULR, ki ga bodo predelali tako, da bo sprejel 161 potnikov, od tega 67 v poslovnem in 94 v premijskem ekonomskem razredu.

Singapore Airlines je na podobni povezavi vozil že med letoma 2004 in 2013, nato pa so ponudbo zaradi prenizkega dobička opustili. Za obuditev so se odločili v sklopu prizadevanj za pridobitev novih virov prihodkov. Tako načrtujejo tudi neposredne polete med Singapurjem in Los Angelesom z istim letalom.

Trenutni rekord ima letalska družba Qatar Airways z letom med Aucklandom in Doho, ki traja 17 ur in 40 minut.