Neuspešno končali še eno iskanje pogrešanega malezijskega letala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V podvodni iskalni operaciji niso našli nobene sledi letala, ki je leta 2014 izginilo na poletu MH370 iz malezijske prestolnice Kuala Lumpur v kitajsko glavno mesto Peking, so sporočili iz ameriške zasebne družbe Ocean Infinity, ki je vodila operacijo.

"V okviru te operacije je Ocean Infinity iskala in zbrala visoko kakovostne podatke na več kot 112 tisoč kvadratnih kilometrih oceanskega dna, pri čemer se je uspešno spopadla s težkimi pogoji in terenom," so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz družbe. Operacija je potekala v odročnem delu južnega Indijskega oceana, kjer naj bi letalo strmoglavilo.

Iskalna akcija se po večletnih iskanjih končuje

Izvršni direktor družbe Oliver Plunkett je povedal, da je nad rezultati "izjemno razočaran". "Delni motiv za obnovitev iskanja je bil, da prizadetim zagotovimo odgovore, zato s težkim srcem končujemo iskanje brez izpolnjenega cilja," je povedal.

Iskalno operacijo, ki je skupaj trajala štiri leta, so dvakrat podaljšali, nazadnje aprila. Malezijske oblasti so pred kratkim sporočile, da operacije ne bodo več podpirale. Če bi bilo iskanje uspešno, bi družba s sedežem v Teksasu dobila 60 milijonov evrov, zdaj pa jih ne bo.

Uradno preiskavo, v kateri so sodelovale Avstralija, Malezija in Kitajska, so po dveh letih končali januarja lani, v njej pa prav tako niso našli sledi.

Letalo boeing 777 letalske družbe Malaysia Airlines, ki je bilo na poti iz Kuala Lumpurja v Peking, je z radarjev izginilo marca 2014. Na krovu je bilo 239 ljudi.