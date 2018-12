Vse manj Nemcev praznuje božič, tisti ki ga, se prenajedajo

Anketa je pokazala, da praznika večinoma ne obeležujejo mladi odrasli med 18. in 30. letom starosti, med njimi pa prevladujejo moški. Gre za tiste, ki menijo tudi, da so poroke metanje denarja skozi okno in ki ne verjamejo v darila, navaja portal Deutsche Welle. Med glavnimi razlogi bi lahko bili ekonomski, saj morajo ljudje varčevati, namesto da kupujejo darila in praznično hrano, navaja portal.

Ob božiču pa Nemci radi pojedo občutno več, kot ob katerikoli drugi priložnosti tekom leta. Vsak četrti Nemec je namreč v ločeni anketi priznal, da v času božiča poje veliko več in več nezdrave hrane, kot ob katerikoli drugi priložnosti tekom leta. Okoli 16 odstotkov jih je dejalo, da v tem času pojedo "občutno več sladkarij", medtem ko jih 38 odstotkov poje "malo več" kot ponavadi. Nemčija velja za enega največjih potrošnikov čokolade in drugih sladkarij na prebivalca na svetu. Na vrhu te lestvice so med drugim tudi ZDA in Nizozemska.

Kljub omenjenemu pa božič še vedno ostaja največji praznik v Nemčiji, tako oseben kot v gospodarskem smislu, še navaja portal.