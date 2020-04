Vsaj sedem ljudi umrlo v tornadih v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

velika gmotna škoda in smrtne žrtve

Tornadi, ki so čez noč udarili po jugu ZDA od Teksasa do Georgie, so zahtevali najmanj sedem življenj. Najmanj 150.000 odjemalcev je ostalo brez elektrike, nastala je velika gmotna škoda, piše STA.

V Oklahomi so našteli najmanj devet tornadov, eden od njih pa je v mestu Madill zahteval dve življenji. Delavca v tovarni mobilnih domov je vrtinec dvignil s tal in ga vrgel pol kilometra stran, drugi moški pa je umrl na cesti, ko je vrtinec dvignil njegovo vozilo. Truplo so našli sredi ceste, avtomobil pa nekaj metrov stran na polju.

Video of a tornado in Moultrie, Georgia earlier this afternoon.



Credit: Stephanie Wyatt pic.twitter.com/6T5XrLirYD — Andrew Gorton WTOC (@AndrewGortonWx) April 23, 2020

Tornadi so zahtevali še tri smrtne žrtve na jugozahodu Teksasa, v Louisiani pa je moškega odnesel hudournik, ko je šel lovit smetnjak. Umrla je tudi ženska na mostu, vendar policija še ni sporočila natančno zakaj. Vzhodno od Louisiane, kamor so se tornadi in neurja preselili zjutraj, o smrtnih žrtvah zaenkrat niso poročali, še dodaja STA.

