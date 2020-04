Tornadi v ZDA zahtevali 19 življenj in pustili ogromno razdejanje #video

Ameriško zvezno državo Mississippi in druge so v nedeljo prizadeli siloviti tornadi, ki so terjali najmanj 19 človeških življenj in povzročili ogromno gmotno škodo. Zato so v tej zvezni državi in nekaterih drugih razglasili izredne razmere, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Kot je pojasnil guverner Mississippija Tate Reeves, se je za razglasitev izrednih razmer odločil, da bi zaščitil zdravje in varnost prebivalcev. "Mobilizirali smo vse razpoložljive vire (...) Niste sami," je po pisanju STA dejal guverner.

V Mississippiju je umrlo najmanj 11 ljudi, neurja pa so udarila po širokem območju ZDA, vse od Teksasa na zahodu do Zahodne Virginije na vzhodu. Nadaljevala so se skozi noč in v ponedeljek. Močan veter je trgal žice električnih napeljav tudi v mestu New York.

Nacionalna vremenska služba poroča, da je dobila več sto poročil o podrtih drevesih, ki so padla na hiše, in porušenih električnih daljnovodih. Brez elektrike je ostalo najmanj 750.000 odjemalcev.

"Možni so močni tornadi, uničujoč veter in velika toča," je sporočila služba. Prebivalce so še opozorili, naj si v primeru, da se morajo zateči v skupna zaklonišča, pokrijejo usta in nos, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa.

Ljudje so se v noči na ponedeljek zatekli v svoje kleti, ampak le tisti, ki jih imajo. Drugi so se zatekli tudi v kopalne kadi ali večje omare. Guvernerka Alabame Kay Ivey je zaradi tornadov začasno preklicala ukaz o družbenem distanciranju za ljudi, ki so se z maskami zatekli v zatočišča.

These tornadoes were BAD. This is from my sister’s live. I don’t own this. I’m not selling it. Please do not contact me about using it. I’m not giving out her name. I just want people to know what’s going on in the South. #Mississippi #tornado pic.twitter.com/ERgtiOoIIG — Carole Baskin Hate Account (@theori) April 13, 2020

V Alabami za zdaj ni smrtnih žrtev, poleg 11 mrtvih v Mississippiju pa je šest ljudi umrlo v Georgiji, po ena oseba pa v Arkansasu in Južni Karolini. V Alabami je strela udarila v baptistično cerkev, v Georgiji pa je tornado dvignil celo hišo in jo treščil na sredo ceste.

Neurja so v višjih predelih povzročala zemeljske plazove, v nižjih pa poplave. Drevesa so padala tudi v Pensilvaniji, v Tennesseeju pa je bilo poškodovanih najmanj 150 poslopij, še piše STA.

