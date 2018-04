Toronto: Voznik s kombijem zapeljal v pešce, najmanj dva mrtva #foto #video

Kanadska policija je prek Twitterja sporočila, da točne ocene o ranjenih zaenkrat še nimajo, da pa naj bi kombi povozil od osem do deset ljudi. Po poročanju Sky News naj bi bilo s posnetkov nesreče razvidno, da so v incidentu umrli najmanj štirje ljudje.

Kot je povedal očividec Diego Dematos, je voznik po trku v pešce še naprej nadaljeval z vožnjo po pločniku: "Še naprej je vozil, na tleh smo videli trupla in ljudi, ki so negibno ležali. To so bili grozljivi prizori, sploh ker nisem vedel, kaj se je dejansko zgodilo."

DEVELOPING: Van Plows Into Crowd of Pedestrians In Toronto, Police Say - https://t.co/O0DPynGD3s pic.twitter.com/Isvtvjnw3V — Breaking911 (@Breaking911) April 23, 2018

Predstavnica intervencijskih zdravniških ekip Kim McKinnon novinarjem na kraju dogodka ni želela podati natančnega števila ranjenih, prav tako ni hotela govoriti o tem, kako hude poškodbe so utrpeli ob dogodku.

Policija še ni pojasnila, ali ima dogodek teroristično ozadje

Incident se je zgodil ob 13.30 po lokalnem času oziroma ob 19.30 po srednjeevropskem času v predelu North York, in sicer na križišču ulice Yonge in avenije Finch. Na kraj dogodka so takoj po prejetem obvestilu prišli reševalci in policisti, ki so omenjeno območje zaprli za javnost.

UPDATE: The driver of the rented comercial van which struck and killed at least 2 people and injured 8 others in Toronto, Canada is in custody, police have not yet given any personal details of the susspect or a possible motive. pic.twitter.com/gYiIS3qZmE — News_Executive (@News_Executive) April 23, 2018

Storilca, ki je po incidentu s kombijem pobegnil s kraja dogodka, so kanadski policisti prijeli dobro uro po njegovem pobegu. Identiteta voznika javnosti še ni znana, je pa policija sporočila, da je moški kombi, s katerim je zapeljal v ljudi, najel pri enem od podjetij.

UPDATE: Driver of van that struck 8 to 10 people in Toronto has been found and is in custody, Canadian authorities say https://t.co/hjkpLTw5iS pic.twitter.com/jaXBKVHE30 — CBS News (@CBSNews) April 23, 2018

Predstavnik policije Jenifferjit Sidhu je poudaril, da je preiskava dogodka v polnem teku in da preiskovalci še niso odkrili, zakaj je vozilo trčilo v pešce. Kanadska policija medtem še ni pojasnila, ali ima dogodek teroristično ozadje.

Breaking: Police say at least 8 pedestrians have been hit by a van in the heart of Toronto, Canada. The driver has fled the scene. Subways in the area have shut down. pic.twitter.com/vT6QbJdnN7 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 23, 2018

Trudeau: "Naša srca so z vsemi prizadetimi"

Na dogodek se je že odzval kanadski premier Justin Trudeau, ki je poudaril, da bodo prebivalci Kanade stali ob strani vsem prizadetim.

"Naša srca so z vsemi prizadetimi, vendar pa moramo o samem dogodku pridobiti še nekaj informacij. Več bomo lahko sporočili v prihodnjih urah," je poudaril Trudeau.

V bližini kraja incidenta je danes in v nedeljo potekalo zasedanje zunanjih ministrov skupine G7, ki so govorili o konfliktu v Siriji in Ukrajini ter o drugih političnih temah.