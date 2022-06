Vojaški analitiki: Putin stalno ponavlja iste napake. To je recept za katastrofo.

"Po treh mesecih je ruska vojska poražena in demoralizirana. Ponavljajo ene in iste napake, zaradi katerih so opustili prizadevanja, da bi okupirali celotno Ukrajino," so za New York Times povedali ameriški vojaški analitiki. Da je ruska vojska izčrpana in da se je njena moč znižala za 20 odstotkov, se strinjajo tudi na ameriškem ministrstvu za obrambo. Nekdanja zaposlena v Pentagonu meni, da se ruski predsednik Vladimir Putin prekomerno vmešava v operativne vojaške odločitve, kar je recept za katastrofo.