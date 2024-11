V teku ogromen ruski napad na Ukrajino, prekinjena dobava elektrike

"Trenutno poteka ogromen ruski raketni napad na Ukrajino. Eksplozije so bile slišane v več regijah, vključno s Kijevom," je na omrežju X sporočil Anton Geraščenko, nekdanji svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve.

Massive Russian missile attack on Ukraine. Explosions heard in several regions, including Kyiv. Power outages in several regions across the country.



📹: Kyiv metro. During air raid alerts it is used as shelter pic.twitter.com/gm3idKeyAB