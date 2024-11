24-letna samozaposlena novinarka je od leta 2022 delala kot dopisnica Radia Svobodna Evropa, ki ga financirajo ZDA. Moskva je ta medij označila za tujega agenta.

Novinarko so prijeli decembra lani v Moskvi, sodili pa so ji v sibirski regiji Zabajkalski okraj, kjer je delala. Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati, sodišče pa ni navedlo, s katerim tujim medijem naj bi sodelovala.

Odbor za zaščito novinarjev poziva k takojšnji izpustitvi

Po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax, ki se sklicuje na vire na okrajnem sodišču, je obtožnica novinarko bremenila zaupnega sodelovanja s predstavnikom tujega medija. Pomagala naj bi pri pripravi netočnega gradiva, ki je diskreditiralo ruske oborožene sile in državne institucije, njen cilj pa naj bi bil škodovati ugledu Rusije in destabilizirati državo med kampanjo v Ukrajini.

Ruska skupina za človekove pravice Memorial je Novak označila za politično zapornico. Organizacija Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) pa je Rusijo pozvala k takojšnji izpustitvi novinarke.

Odkar je Rusija začela ofenzivo v Ukrajini, je okrepila zatiranje domačih kritikov in neodvisnih medijev. Rusija je že v preteklosti preganjala novinarje in osebje Radia Svobodna Evropa. Med njimi je novinarka Alsu Kurmaševa, dvojna državljanka Rusije in ZDA, ki je bila po letu dni za zapahi del obsežne izmenjave zapornikov med Rusijo in Zahodom.