Vojaške simulacije in virtualno urjenje postajajo velik biznis

Sredi vse večjih varnostnih groženj in izzivov v svetu in, kot kaže, tudi nove oboroževalne tekme ni šlo navzgor samo povpraševanje po orožju, ampak tudi povpraševanje po virtualnem vojaškem urjenju in vojaških simulacijah. Leta 2024 je bil trg vojaških simulacij in urjenja vreden 13,4 milijarde ameriških dolarjev (11,9 milijarde evrov), rast pa je bila skoraj petodstotna. Po napovedih se bo ta panoga do leta 2030 okrepila na skoraj 18 milijard dolarjev (skoraj 16 milijard evrov).

Tehnološki razvoj virtualne in obogatene resničnosti ter umetne inteligence že nekaj časa poganja rast na področju vojaškega urjenja in vojaških simulacij, zdaj pa se z napovedjo povečevanja obrambnih proračunov zlasti evropskih držav krepi še povpraševanje, kaže posebno poročilo o pregledu panoge in napovedih za obdobje do leta 2030.

Inovativne rešitve za krepitev osebne varnosti

Države tako tudi na tem področju vse bolj iščejo učinkovite in inovativne rešitve za urjenje svojih vojakov in operativcev oborožitvenih sistemov, da bi bili bolje pripravljeni na kompleksne in dinamične bojne scenarije, pa tudi da bi okrepili osebno varnost in zmanjšali tveganja. Tovrstna urjenja so pomembna tudi na področju povezljivosti zavezniških sil.

Na globalnem trgu so nosilec dejavnosti predvsem simulacije urjenja kopenskih sil, od simuliranja taktičnega urjenja in bojevanja pehotnih vojakov do simulacij vožnje in bojevanja kopenskih bojnih vozil. Razvijajo pa se tudi simulacije letalskega in mornariškega bojevanja. Razvite so številne platforme za zelo realistično urjenje vojakov, ki se lahko tako preizkusijo na različnih terenih v različnih bojnih scenarijih, izvajajo različne strategije in načine izvedbe misije ipd.

Slovenska vojska ima tudi simulacijski sistem za lahko kolesno vozilo 4x4 Perun. Foto: Ana Kovač

Virtualna in obogatena resničnost postaja nuja za urjenje

Z razvojem virtualne (VR) in obogatene resničnosti (AR) postajajo tovrstna urjenja zelo podobna urjenju v naravnem okolju in pod resničnimi pogoji. A so za razliko od urjenja v naravnem okolju varna, mogoče jih je ponavljati in so s tem bolj fleksibilna, pa tudi stroškovno bolj učinkovita. Tudi zato so ti načini usposabljanja vse bolj priljubljeni med oboroženimi silami; še več, v bistvu postajajo nujni za moderne oborožene sile za dvigovanje pripravljenosti in operativne učinkovitosti sil, ugotavlja poročilo.

Najpomembnejši igralci so Američani

Globalno na področju vojaških simulacij in urjenja prevladujejo ameriška orožarska podjetja, ki so tudi sicer pomembni dobavitelji za ameriške oborožene sile. ZDA na splošno močno investirajo v to področje in razvoj najbolj sodobnih in realističnih sistemov.

Glavni igralci na področju vojaškega urjenja in simulacij na svetu:

Lockheed Martin

RTX

Thales Group

Northrop Grumman

CAE

General Dynamics (General Atomics)

Rheinmetall

BAE Systems

Frasca International

FlightSafety International

Ta panoga se sooča tudi s pomembnimi izzivi. Predvsem so tu visoki stroški začetne investicije in stroški vzdrževanja platform. Pomembno težavo pa predstavlja tudi integracija z obstoječimi oborožitvenimi sistemi in infrastrukturo, še navaja poročilo.

Virtualno urjenje vse bolj uporablja tudi Slovenska vojska

Tudi Slovenska vojska vse bolj uporablja t. i. virtualno urjenje vojakov. Načrtuje tudi vzpostavitev tovrstnih centrov v Ljubljani in Mariboru. Slovenski vojski različne rešitve na tem področju razvija ljubljansko podjetje Guardiaris, ki je sicer specializirano za napredne trenažerje in simulacijske rešitve za vojsko in policijo. Njihovi produkti vključujejo realistične strelske simulatorje, VR-rešitve in taktične simulacije.

Slovenska vojska ima v vojašnici v Cerkljah ob Krki najsodobnejše letalske in helikopterske simulatorje. Foto: STA

Sredi januarja pa je Slovenska vojska v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki uradno prevzela najsodobnejše simulatorje virtualne in mešane resničnosti za letalo PC-9M Hudournik ter za helikopter AS-532 Cougar, ki jih je obrambno ministrstvo razvilo skupaj s trboveljskim podjetjem AFormX. Gre za trenutno najnaprednejše simulatorje, celo na ravni Nata, je ob predstavitvi dejal direktor omenjenega podjetja Sašo Knez. Podjetje sicer simulatorje razvija že od leta 2016. Med drugim je naredilo 30 simulatorjev za podjetje Pipistrel.

Med pomembne igralce na slovenskem trgu z virtualnimi in simulacijskimi komponentami med drugim spadajo tudi podjetji Arctur, MIL Sistemika in Valhalla Turrets. Slednje podjetje sicer že opremlja oklepnike Slovenske vojske s protiletalskimi oborožitvenimi postajami Mangart 25. Namestili naj bi jih tudi na osemkolesnike patria, ki jih namerava kupiti Slovenija.

Poček je premajhen

Kot je v začetku februarja na predstavitvi simulacijskega sistema za lahko kolesno vozilo 4x4 Perun, ki ga je v sodelovanju s Slovensko vojsko razvilo podjetje Guardiaris, povedal pripadnik SV Aleš Kesič, je veliko pozitivnih učinkov uporabe virtualnih simulacij. Na prvem mestu je zagotovo sposobnost uporabe modernih tehnoloških sistemov s strani pripadnikov slovenske vojske, za kar je potrebno usposabljanje.

Pomembno je tudi dejstvo, da Slovenska vojska nima dovolj prostora za usposabljanje. "Poligon Poček je premajhen za urjenje uporabe artilerije, protioklepnih sistemov, zračne obrambe," je poudaril Kesič. Zato je Guardiaris ustvaril virtualno okolje, ki je kopija Počka, je povedal.

"Virtualna simulacija rešuje tudi izziv dragega streliva. Slovenska vojska si ne more privoščiti, da vsak vojak sproži raketo sistema Spyke, ki stane več kot sto tisoč evrov," je razložil Kesič in dodal, da bo zaradi simulatorjev urjenje slovenske vojske tudi veliko bolj prijazno okolju.