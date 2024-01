Vodjo opozicije z nožem zabodel v vrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poškodovanega politika, ki ni v smrtni nevarnosti, so prepeljali v bolnišnico. Policija v Busanu je po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Chosun Ilbo sporočila, da ima Lee en centimeter dolgo rano na vratu in da je pri zavesti. Foto: Reuters

V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan so danes zabodli opozicijskega voditelja Lee Jae-myunga, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je razvidno iz televizijskih posnetkov, je med novinarsko konferenco k 59-letnemu politiku pristopil moški in ga zabodel v vrat. Poškodovanega politika so prepeljali v bolnišnico, napadalca pa aretirali.