Vodja skrajne desnice: Veliki Britaniji bi lahko sledila tudi Nemčija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sovodja skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel je danes v intervjuju za časnik Financial Times ocenila, da je britanski referendum o izhodu iz Evropske unije dober primer, ki bi mu lahko sledila tudi Nemčija. Dejala je, da si želi njena stranka reformirati EU in zmanjšati moč Evropske komisije.

"To je vzor za Nemčijo, da lahko nekdo sprejme takšno suvereno odločitev," je dejala Weidlova glede brexita.

Tovrsten referendum o dexitu, kot ga je poimenovala, bi po njenem prepričanju izvedli, če ne bi mogli uresničiti sprememb, za katere si prizadeva AfD. Med drugim si pri stranki prizadevajo za reformo institucij EU, da bi omejili moč Evropske komisije in odpravili po njihovem mnenju prisoten demokratični primanjkljaj, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Evropske volitve bodo velik preizkus

Z njenimi izjavami zasleduje precej drugačno stališče od večine drugih nemških strank in nemških državljanov, ki večinsko podpirajo članstvo v EU. AfD je sicer v zadnjih letih omejila svoj evroskepticizem in se osredotočila predvsem na nasprotovanje migracijam. Stranko glede na nedavne ankete podpira okoli 22 odstotkov vprašanih, s čimer se uvršča pred vladajoče socialdemokrate (SPD), ki uživajo 16-odstotno podporo.

Prihodnji velik preizkus bodo evropske volitve junija.

Sicer AfD zadnje tedne znova polni naslovnice nemških časopisov, ko je prišlo na dan tajno srečanje skrajnih desničarjev v Potsdamu novembra lani, na katerem so bili med drugim člani AfD in najmanj dva predstavnika konservativne Krščanskodemokratske unije (CDU). Na sestanku so govorili o množični deportaciji migrantov oziroma remigraciji.

Od takrat v nemških mestih redno potekajo protesti proti desnim skrajnežem, na katerih se zbere po več sto tisoč ljudi. Protesti, ki sta jih med drugim podprla kancler Olaf Scholz in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, so potekali tudi ta konec tedna. Po podatkih notranjega ministrstva se je na njih skupno zbralo 910 tisoč ljudi, medtem ko so organizatorji poročali o 1,2 milijona udeležencev.