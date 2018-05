Veljal je za predsednikovega naslednika, zdaj bo do smrti sedel v zaporu

Nekdanjega visokega predstavnika kitajske komunistične partije Sun Zhengcaija, ki je bil v preteklosti član politbiroja in predsednik komunistične stranke v velemestu Chonqing na jugozahodu države, je sodišče v Tianjinu zaradi korupcije obsodilo na dosmrtno ječo. Zaplenili so tudi njegovo premoženje.

Sodišče je 54-letnega Suna, ki je v preteklosti veljal celo za morebitnega naslednika sedanjega kitajskega predsednika Xi Jinpinga, spoznalo krivega prejemanja podkupnine v vrednosti več kot 170 milijonov kitajskih juanov (22,2 milijona evrov). Poleg zaporne kazni in odvzema premoženja so mu do konca življenja odvzeli vse politične pravice.

Sodišče je ob razsodbi še sporočilo, da je zaradi Sunove pripravljenosti, da sodeluje s sodiščem, glede na njegove prekrške izreklo blago kazen. Razsodilo je, da so Sunova dejanja hudo škodovala običajnemu poteku dela nacionalnih organizacij in škodila integriteti nacionalnih uslužbencev.

Xi sprožil obsežno protikorupcijsko kampanjo

Sun je bil po Bo Xilaiju prvi aktivni član 25-članskega politbiroja komunistične stranke, proti kateremu so uvedli preiskavo. Bo je bil leta 2013 prav tako obsojen na dosmrtno ječo. Julija lani so Suna nepričakovano odstavili, dva meseca kasneje pa tudi izključili iz komunistične stranke.

Kitajski predsednik Xi je po prihodu na oblast leta 2012 sprožil obsežno protikorupcijsko kampanjo. Kritiki mu očitajo, da jo zlorablja tudi za odstranitev političnih nasprotnikov in za utrditev lastne oblasti. Po uradnih navedbah so v zadnjih petih letih na Kitajskem zaradi korupcije kaznovali več kot 1,3 milijona kitajskih uradnikov in politikov na vseh ravneh.