Velika zastrupitev: po zaužitju nevarne pijače umrlo že najmanj 86 ljudi

V indijski zvezni državi Pundžab je zaradi zastrupitve z alkoholom v minulih dneh umrlo že najmanj 86 ljudi. Policisti so v soboto izvedli več kot sto racij, v katerih so zasegli zaloge nevarne pijače in aretirali 25 ljudi. V Indiji zaradi zastrupitve z alkoholom, ki ga proizvajajo v revnih predelih mest, vsako leto umre na stotine ljudi.

V prej omenjeni indijski zvezni državi je število umrlih zaradi zastrupitve z alkoholom močno naraslo v zadnjih dneh, poroča BBC. V petek je zato šef policijske uprave v Pundžabu odredil preiskavo, katere izsledki so pokazali, da so osumljenci nezakonito proizveden alkohol proizvajali v velikih količinah, ga prodajali lokalom in dobavljali lokalnim skupnostim.

Umrli, ker so namesto alkohola zaužili razkužilo za roke

V petek so se v indijskih medijih pojavila tudi poročila, da je v indijski zvezni državi Andra Pradeš deset ljudi umrlo po tem, ko so zaužili razkužilo za roke. Šlo je za odvisnike od alkohola. Smrti zaradi nezakonito proizvedenega alkohola so v ruralnih delih Indije sicer pogoste. Omenjeni alkohol je namreč cenejši od uveljavljenih blagovnih znamk, tihotapci pa mu pogosto dodajo metanol, da ima mešanica večjo moč. Uživanje metanola je sicer nevarno, saj slednji lahko povzroči slepoto, poškodbe jeter in smrt.