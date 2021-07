Velika eksplozija v Dubaju #video

Močna eksplozija je odjeknila na kontejnerski ladji, potem ko je ladjo zajel požar.

Po poročanju The Guardiana je bila eksplozija tako silovita, da so se tresli zidovi in okna v stanovanjskih soseskah tudi 25 kilometrov stran, zaznal pa jo je tudi satelit v vesolju.

Dubajske oblasti so dve uri in pol po eksploziji sporočile, da so omejile požar in začele proces ohlajanja. Na fotografijah, ki so zaokrožile po spletu, je mogoče videti zgorele zabojnike, pepel in številne zažgane odpadke.

Posadka na ladji se je še pravočasno umaknila, požar pa se je začel v enem od zabojnikov, v katerem je bila vnetljiva snov. Po podatkih oblasti naj bi šlo za manjšo tovorno ladjo s 130 zabojniki.