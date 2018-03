Velika Britanija odprla trg za hrvaške delavce, Slovenija še ne

Britanska premierka Teresa May je danes v pismu obvestila svojega hrvaškega kolega Andreja Plenkovića, da bodo v Združenem kraljestvu s 1. julijem odprli trg dela za hrvaške državljane, so sporočili iz hrvaške vlade. Za hrvaške državljane za zdaj ostajajo zaprti trgi dela še v treh članicah EU, v Sloveniji, Avstriji in na Nizozemskem.

Mayeva je danes odgovorila na Plenkovićevo januarsko pismo, v katerem je v kontekstu brexita poudaril, da je nujno potrebno zagotoviti pravno varnost in enakopravnost hrvaških državljanov pri dostopu na britanski trg. Z današnjim pismom je potrdila, da bodo hrvaški državljani imeli enake pravice na britanskem trgu dela kot vsi preostali državljani EU.

Iz hrvaške vlade so še sporočili, da bo Hrvaška s 1. julijem recipročno ukinila omejitve svojega trga dela za britanske državljane. Velika Britanija bo sicer iz EU uradno izstopila konec marca prihodnje leto, narava nadaljnjih odnosov z Unijo pa še ni znana.

Avstrija, Slovenija in Nizozemska omejitve ohranjajo

Prehodno obdobje omejitve pristopa hrvaških delavcev do trga dela so obdržale še Avstrija, Nizozemska in Slovenija. Prehodno obdobje lahko dodatno podaljšajo še za največ dve leti, če bo jasno, da bi odprtje trga hrvaškim delavcem imelo negativen vpliv. O tem morajo obvestiti Evropsko komisijo do 30. junija letos, ko bo minilo pet let od vstopa Hrvaške v EU.

Slovenska vlada še ni sprejela odločitve o morebitnem podaljšanju prehodnega obdobja, v katerem hrvaški državljani ne bodo imeli prostega dostopa na slovenski trg dela, so pojasnili na ministrstvu za delo v začetku marca.

V Avstriji nadpovprečno število brezposelnih Hrvatov

Da bo zahtevala podaljšanje prehodnega obdobja, je v začetku meseca napovedala avstrijska vlada, in sicer do 1. julija 2020. Kot je pojasnil uradni Dunaj, imajo že zdaj v Avstriji nadpovprečno število brezposelnih hrvaških državljanov. Ocenjujejo, da bi predčasno odpiranje trga dela samo okrepilo število brezposelnih, ne bi pa pripomoglo k prihodu več strokovnjakov in visoko izobražene delovne sile iz Hrvaške.