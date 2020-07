Velika Britanija dodala novo državo na rdeči seznam

Velika Britanija je v soboto uvedla 14-dnevno karanteno za potnike iz Španije. Za ta ukrep so se odločili zaradi povečanja števila okuženih z novim koronavirusom v Španiji. Britanske letalske družbe so na hitro sprejet ukrep, ki je prizadel številne britanske turiste, kritizirale.

Kritični so tudi zagovorniki pravic potrošnikov, saj britanske oblasti ljudem niso dale dovolj časa, da bi se domov vrnili pred uvedbo karantene. V zadnjih dneh je namreč na dopust v Španijo odpotovalo na tisoče Britancev, poroča BBC.

Ljudem, ki so trenutno v Španiji, so svetovali, naj spoštujejo ukrepe lokalnih oblasti. Sicer britanska vlada odsvetuje potovanja v celinsko Španijo. V karanteno pa bodo morali tako potniki iz celinske Španije kot tudi tisti, ki bodo prišli z Balearskih ali Kanarskih otokov.

V samoizolacijo bo moral tudi minister za promet

Med tistimi, ki jih je nov ukrep prizadel, je tudi britanski minister za promet Grant Shapps, ki je v soboto začel dopust v Španiji. Sporočil je, da bo dopust nadaljeval, kot je načrtoval, po koncu pa bo odšel v samoizolacijo.

Španija, ki jo je pandemija novega koronavirusa zelo prizadela, umrlo je več kot 28 tisoč ljudi, je ena najbolj priljubljenih destinacij za britanske turiste. V Španiji je zadnje dni spet začelo naraščati število okuženih, zlasti na območju Katalonije. V petek so zabeležili več kot 900 novih primerov, poroča STA.

V Avstraliji covid-19 terjal največ žrtev doslej v enem dnevu

V Avstraliji je v soboto zaradi koronavirusa umrlo deset ljudi, kar je največ doslej od začetka pandemije. Zabeležili so tudi več kot 450 novih okužb, večino v zvezni državi Viktorija, so sporočili pristojni. Smrtne žrtve so bile stare med 40 in 80 let, največ je bilo stanovalcev domov za starejše.

V Avstraliji se je doslej okužilo 14 tisoč ljudi, kar je manj kot v številnih primerljivih državah. A v drugem valu se koronavirus nezadržno širi predvsem na območju Melbourna, in to kljub karanteni, ki je za širše območje mesta v veljavi že dva tedna, poroča STA.