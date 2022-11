Večkratna obolelost za covidom povečuje tveganje za zdravstvene težave

Tisti, ki so večkrat zboleli za boleznijo covid-19, bodo bolj verjetno imeli vrsto bolj resnih zdravstvenih težav kot tisti, ki so ga preboleli samo enkrat, kažejo izsledki prve obsežne študije o tem vprašanju, ki so jo objavili v ameriški reviji Nature Medicine.

Večkratne okužbe z novim koronavirusom naraščajo, saj pandemija še vedno traja in virus mutira, vendar dolgoročni učinki ponovnih okužb na zdravje še niso jasni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški raziskovalci v študiji, ki je bila objavljena danes v omenjeni reviji, trdijo, da so prvi proučili, kako ponovne okužbe povečujejo tveganje za zdravstvene težave in dolgi covid.

Analizirali so anonimne zdravstvene kartoteke 5,8 milijona ljudi v nacionalni zdravstveni bazi podatkov ameriškega ministrstva za veterane.

Med njimi jih je bilo več kot 443 tisoč pozitivnih na okužbo z novim koronavirusom med 1. marcem 2020 in letošnjim aprilom.

Skoraj 41 tisoč jih je za covidom zbolelo večkrat. Več kot 93 odstotkov jih je zbolelo dvakrat, šest odstotkov trikrat ter skoraj en odstotek štirikrat.

Preostalih 5,3 milijona ni imelo potrjene okužbe.

Večje tveganje za vrsto nezaželenih zdravstvenih težav

Ko so primerjali zdravniške izide različnih skupin, so za tiste, ki so se večkrat okužili, ugotovili, da "obstaja večje tveganje za vrsto nezaželenih zdravstvenih težav", je za AFP povedal Ziyad Al-Aly, epidemiolog na Univerzi Washington v St. Louisu in glavni avtor študije.

Tisti, ki so se večkrat okužili, imajo dvakrat večjo možnost za prezgodnjo smrt in trikrat večjo, da bodo zaradi bolezni na zdravljenju v bolnišnici kot tisti, ki so se okužili samo enkrat. Več kot trikrat pogosteje imajo težave s srcem in pljuči. Večkratne okužbe vplivajo tudi na stanje možganov, bolezni ledvic in sladkorno bolezen, ugotavljajo v študiji, v kateri poudarjajo, da tveganje teh težav narašča z vsako novo okužbo.

Al-Aly je opozoril, da to pomeni, da bi ponavljajoče se okužbe verjetno povečale breme bolezni v populaciji.

Pred pričakovanim povečanjem okužb z novim koronavirusom med zimo je ljudi pozval k uporabi zaščitnih mask. Oblasti pa je pozval, naj storijo več za ustavitev kroženja virusa, saj dostopna cepiva ne ustavijo njegovega širjenja.

Večkratne okužbe se bodo po njegovem mnenju dogajale, dokler ne bo na voljo cepivo, ki ustavi prenos virusa, zagotavlja trajnejšo zaščito in bo odporno proti različicam.

Avtorji so kot omejitev študije sicer navedli dejstvo, da je bila večina veteranov starejših belopoltih moških.