Vatikan dovolil, da se del pepela pokojnih hrani ločeno od groba

Prefekt dikasterija za nauk vere, kardinal Victor Fernandez je ta mesec pojasnil, da smejo svojci majhen delež pepela pokojnega hraniti na kraju, ki je pomemben za zgodovino pokojnika. A morajo ta del hraniti na ustrezen način ter ne sme priti do nikakršnih panteističnih, naturalističnih ali nihilističnih nesporazumov, še piše v pismu, ki ga je podpisal tudi papež Frančišek.

Ponekod delitev pepela ni dovoljena

Pred tem mora sicer cerkvena oblast v skladu z veljavnimi civilnimi normami proučiti in oceniti prošnjo družine glede hrambe dela pepela pokojnega. Ker nekatere civilne zakonodaje prepovedujejo delitev pepela pokojnika, so v dikasteriju še pojasnili, da je bila ta možnost obravnavana s teološkega in ne civilnega vidika.

Kaj pravi o tem zakon v Sloveniji?



V Sloveniji žare s pepelom ni dovoljeno hraniti doma, saj zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa, da se pokop posmrtnih ostankov pokojnika praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.



Glede prostora za raztros pepela zunaj pokopališča pa velja, da se raztros lahko na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa opravi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju.



V primeru, da gre za raztros pepela iz žare v morje, morata soglasje izdati krajevno pristojni občinski organ in uprava za pomorstvo z določitvijo dneva, lokacije in pogoji, ki se nanašajo na varnost plovbe.

Fernandez se je v svojem pojasnilu skliceval predvsem na cerkveni predpis iz leta 2016, ki predvideva pokop pepela na pokopališčih, pri čemer je potrdil možnost svetega, natančno določenega in stalnega kraja, kjer se zbira in hrani pepel več umrlih krščenih oseb. Pri tem pa je treba navesti osebne podatke vsakega posameznika in zagotoviti, da pokojni ne bodo izključeni iz molitve in spomina svojcev ali krščanske skupnosti. Preprečiti pa je treba tudi, da bi se pozabilo na pokojne in da se njihovim posmrtnim ostankom ne bi izkazovalo dovolj spoštovanja.

Ni dovoljen raztros v zraku, na zemlji, na morju ali drugje

V dokumentu iz leta 2016 je sicer tudi jasno zavedeno, da ni dovoljen raztros pepela umrlih v zraku, na zemlji, na morju ali drugje, da se s tem izogne možnosti panteističnih, naturalističnih ali nihilističnih nesporazumov.

Vprašanje na dikasterij je naslovil bolonjski nadškof, kardinal Matteo Zuppi, ki je opazil, da vse več ljudi želi pokojne upepeliti, njihov pepel pa raztresti. Zato je prosil za odgovor na vprašanje, ali lahko družina hrani del pepela pokojnega na mestu, ki mu je bil pomemben, ter ali je mogoče pripraviti določen in trajen sveti kraj za skupno zbiranje in hranjenje pepela krščenih z navedbo osnovnih podatkov o vsaki osebi.