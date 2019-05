V zgolj 60 letih je najvišja gora sveta postala pokopališče #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osvojitev 8.848 metrov visokega Mount Everesta je eden od največjih dosežkov in mejnikov človeka, a ta mogočna gora vsako leto zahteva tudi svoj davek. V zadnjih 25 letih je na Everestu umrlo več kot 300 ljudi, med njimi več kot tretjina šerp. Vzponi so čedalje bolj množični, v javnosti pa vse pogostejši predlogi, da bi trupla s te gore umaknili. Pred mesecem dni se je na Everest podala nepalska ekipa, ki bo na novo izmerila goro po katastrofalnem potresu pred štirimi leti, ta je terjal devet tisoč življenj.

Najlepši mesec za vzpon na Everest je april. Običajno se gora šele maja zavije v oblake. Petindvajsetega aprila 2015 je potres sprožil usodni plaz na nadmorski višini 5.800 metrov, nad baznim taborom Mount Everesta. Pod seboj je pokopal najmanj 12 nepalskih šerp.

Šlo je za dotlej najhujšo nesrečo na tej gori. Potres je premaknil najvišjo goro sveta in zato naj bi se tudi znižala. Pri novih meritvah bodo poleg Khima Lala Gualama, ki je bil na vrhu že leta 2011, še tri šerpe, ki so najbolj vajeni terena in življenja na veliki nadmorski višini z malo kisika.

Brez šerp težko na vrh

Kot je dejal plezalec Kami Rita, brez šerp vodnikov plezalec ne more osvojiti gorskih vrhov. "Brez šerpine podpore ne zmore nihče, saj so prav šerpe tisti, ki pritrdijo vrvi vse do vrha, da se lahko plezalci povzpnejo," je pripovedoval.

Več kot tristotim plezalcem v 25 letih ni uspelo, zato so čedalje glasnejše debate, kako umakniti trupla z najvišjega pokopališča sveta. Rešitev za zdaj še ni. Večina mrtvih leži na severni kitajski strani na višini okoli osem tisoč metrov, kjer ni nobene alpinistične strani.

Everest postal komercialen

Po poročanju kitajskih oblasti so pred dvema letoma na gori v treh čistilnih akcijah zbrali okoli osem ton odpadkov, še več pod baznim taborom, 335 ton. Zavržena alpinistična oprema, človeški iztrebki, prazne jeklenke, embalaža. Kako razmišljajo, je razlagal edini Američan, ki je osvojil vseh 14 svetovnih osemtisočakov.

"Ljudje si pogosto mislijo: saj nihče ne bo vedel, da sem bil tu, nikomur ne bo mar. Zakaj bi se torej obremenjeval z odstranjevanjem smeti," je pojasnil.

Mount Everest ostaja nespremenjen najmanj 16 milijonov let. V zgolj šestih desetletjih pa je postal pokopališče in smetišče, za številne tudi svetišče. Kjer ostaja črta med življenjem in smrtjo tanka.