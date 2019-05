Slovenci, ki so pred 40 leti stopili na streho sveta #video

Mineva 40 let od prvega slovenskega vzpona na streho sveta, Mont Everest. Trinajstega maja 1979 sta se v zgodovino zapisala Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot člana 25-članske jugoslovanske odprave, v kateri so bili skoraj sami Slovenci in je več mesecev naskakovala najvišjo goro sveta.