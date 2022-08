V zemlji se je odprla ogromna luknja: "Zelo smo zaskrbljeni" #video

Subscribe👉TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz

A huge funnel with a diameter of 25 meters appears in the Tierra Amarilla region, Atacama, Chile. (01.08.2022) pic.twitter.com/KrfTaHf7Gz — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) August 2, 2022

V bližini mesta Tierra Amarillo na severu Čila se je pojavila luknja, ki naj bi bila globoka okoli 200 metrov, poroča Reuters.

Državna služba za geologijo in rudarstvo je na območje takoj poslala strokovno osebje, je potrdil direktor agencije David Montenegro. Območje je za vstop zaprto vse do rudnika Alcaparrosa, ki je zelo blizu vrtače. Med preiskavo ogromne luknje niso odkrili tujkov, so še sporočili.

"Ponikalnica je stabilna, območje je bilo izolirano, obveščeni so bili tudi pristojni regulativni organi. Osebje je dobro, oprema in infrastruktura rudnika nista poškodovani," je zapisano v izjavi.

Župan mesta Tierra Amarilla Cristobal Zuniga je za nastanek vrtače okrivil nepremišljene rudarske dejavnosti, ki se izvajajo na tem območju.

"To je največja vrtača, kar smo jih videli v zadnjem času. Zelo smo zaskrbljeni, ker je aktivna in še naprej raste. Naša skupnost tega še ni videla," je dejal.