V ZDA začasno ustavili izvrševanje smrtnih kazni

Ameriška zvezna sodnica v Washingtonu Tanya Chutkan je začasno ustavila izvrševanje smrtnih kazni za obsojence na zvezni ravni. Na vrsti so bili štirje obsojenci, ki bi jih morali usmrtiti decembra in januarja. To bi bile prve usmrtitve po 16-letnem premoru.

Tanya Chutkan je v sredo zvečer usmrtitve ustavila, ker je prepričana, da bi obsojencem uspelo vsaj v enem argumentu svojih pritožb. Ameriški zvezni zakon o izvrševanju smrtnih kazni namreč pravi, da mora zvezni urad za zapore slediti postopkom, ki veljajo v zveznih državah, kjer je bil zločinec obsojen na smrt, in ne smejo po svoje določati postopkov.

Za januarja razpisali pet usmrtitev

Ameriški pravosodni minister William Barr je julija napovedal, da bodo izvajali usmrtitve po novem protokolu, kar pomeni smrtonosno injekcijo z le enim sredstvom, namesto do zdaj uveljavljenih treh. V ZDA obsojenca najprej uspavajo, potem omrtvičijo in nazadnje še usmrtijo.

Foto: Getty Images Ker so s temi sredstvi težave, Trumpova vlada pa želi obnoviti usmrtitve, je Barr odločil, da bodo obsojence od zdaj usmrtili neposredno z injekcijo sredstva pentobarbital. Obsojenci so se pritožili, saj naj bi to sredstvo kot korozivna kemikalija povzročalo bolečine in druge zdravstvene težave, ko bodo še pri zavesti.

Barr je za december in januar razpisal pet usmrtitev. Eden od na smrt obsojenih, Lezmond Mitchell, je oktobra že dobil sodni odlog. Odločitev sodnice Chutkanove zadeva štiri obsojence, med katerimi je tudi bostonski napadalec iz leta 2013 Džohar Carnajev, ki je nastavil bombo na maratonu. Takrat so umrli trije ljudje, 260 ljudi je bilo poškodovanih.

Barr je napovedal pritožbo na prizivno sodišče v Washingtonu, ker je prepričan, da je njegova odločitev povsem zakonita, poleg tega pa naj bi imele žrtve obsojenih morilcev interes, da se usmrtitve izvedejo pravočasno. Po zvezni zakonodaji v ZDA na izvršitev smrtne kazni čaka skupaj 60 ljudi.