V ZDA na dan povprečno potrdijo več kot 160 tisoč okužb

Američani se pred zahvalnim dnem v vse večjem številu podajajo na pot k družinam, ob tem pa število okužb, hospitalizacij in smrti zaradi novega koronavirusa še naprej narašča. V ZDA povprečno na dan potrdijo 168 tisoč okužb in 1.500 smrti zaradi bolezni covid-19, število hospitalizacij pa je v dveh tednih naraslo za polovico, na skoraj 84 tisoč.

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je z novim koronavirusom v ZDA do ponedeljka zvečer okužilo 11,4 milijona ljudi, za posledicami covid-19 pa jih je umrlo več kot 257.600. Kljub svarilom zdravstvenih strokovnjakov se Američani množično podajajo na pot pred četrtkovim praznovanjem zahvalnega dne.

V nedeljo je z letali potovalo več kot milijon ljudi

To je 60 odstotkov manj kot pred letom dni, a še vedno največ od marca letos. Ameriška avtomobilistična zveza ocenjuje, da bo po cestah letos za praznik potovalo od 45 do 50 milijonov ljudi, lani pa jih je 55 milijonov. Predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania letos ne bosta potovala na Florido, ampak pripravljata več zabav za praznike v Beli hiši, poleg zahvalnega dne tudi za božič in novo leto.

Trumpova vlada je začela deliti okrog 30 tisoč odmerkov eksperimentalnega zdravila za covid-19 s protitelesi podjetja Regeneron, ki ga je bil ob okužbi deležen predsednik Trump. Zdravilo se lahko uporablja le pri tistih, ki imajo blage simptome, ne pa pri resno bolnih.

S koronavirusom se še naprej spopada vsaka zvezna država posebej. V New Yorku so do zdaj od izbruha pandemije izvedli skupaj 18 milijonov testov. V ponedeljek jih je bilo pozitivnih 3,08 odstotka, število hospitalizacij je naraslo na 2.724, umrlo pa je 33 ljudi.

Guverner Kolorada Jared Polis je bolnišnicam odobril, da selijo ali zavračajo vse druge bolnike, razen tistih s covid-19, v Utahu pa so zmogljivosti na intenzivni negi 92-odstotno zasedene. Guverner Gary Herbert je kljub temu čez praznik odpravil omejitve glede števila ljudi v enem prostoru, piše STA.