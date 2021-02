V ZDA covid-19 januarja zahteval največ smrti do zdaj

Po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkins se je do zdaj v ZDA z novim koronavirusom okužilo več kot 26,3 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 pa jih je umrlo več kot 443 tisoč. Na dan povprečno še vedno umre več kot 3.150 ljudi, a je to približno 200 manj kot sredi januarja, navaja STA.

Razmere se trenutno izboljšujejo po vseh zveznih državah ZDA. Novih okužb je zdaj na dan povprečno okoli 148 tisoč, število hospitaliziranih pa je prvič po dveh mesecih spet padlo pod 100 tisoč.

Pomaga predvsem cepljenje proti novemu koronavirusu. V ZDA so do zdaj s prvim odmerkom cepiva cepili 32,2 milijona ljudi, z dvema pa šest milijonov. Predsednik ZDA Joe Biden si je za cilj zadal 100 milijonov cepljenj v 100 dneh vladanja in trenutno cepijo po 1,3 milijona ljudi na dan.

Zaposleni v domovih za starejše zavračajo cepljenje

Težava so po navedbah STA zaposleni v domovih za starejše, ki se nočejo cepiti. Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) poroča, da se je cepilo 78 odstotkov oskrbovancev domov in 37,5 odstotka zaposlenih.

V New Yorku so na primer hospitalizacije zaradi covid-19 padle na 8.003, pozitivih testov je bilo v nedeljo 4,9 odstotka od skoraj 180 tisoč opravljenih, umrlo pa je 141 ljudi. V New Yorku so do zdaj cepili 1,4 milijona ljudi z enim odmerkom in 307 tisoč z dvema odmerkoma cepiva proti novemu koronavirusu.

Hitro testiranje kar na domu

Svetovalec Bele hiše za novi koronavirus Andy Slavitt je v ponedeljek sporočil, da je vlada sklenila 231 milijonov dolarjev vredno pogodbo za povečanje proizvodnje hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom za domačo uporabo. Gre za avstralsko podjetje Ellume, ki proizvaja teste, s katerimi si lahko vsak sam doma odvzame bris, rezultate testa pa dobi v 20 minutah.

Številni ocenjujejo, da je k izboljšanju covidne statistike pripomogla tudi sprememba kulture v Washingtonu z novo vlado, ki se pandemije loteva strokovno, kar se prenaša tudi na prebivalstvo.

Ameriška zvezna vlada je tudi obljubila, da cepljenja ne bo izkoriščala za lov na nezakonite priseljence. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost tako spodbuja vse, ki so po lokalnih pravilih upravičeni do cepljenja, naj to tudi storijo, še piše STA.