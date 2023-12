V zaporu preživel 48 let, zdaj so ga oprostili

70-letnega Glynna Simmonsa so julija izpustili na prostost, potem ko je v zaporu preživel 48 let, en mesec in 18 dni, sodišče v Oklahoma pa je zanj odredilo novo sojenje.

Okrožna sodnica Amy Palumbo ga je nato v torek razglasila za nedolžnega. "Sodišče na podlagi jasnih in prepričljivih dokazov ugotavlja, da gospod Simmons ni storil kaznivega dejanja, zaradi katerega je bil obsojen," je pojasnila.

Prejel bo visoko odškodnino

"To je bila lekcija odpornosti in vztrajnosti. Naj vam nihče ne reče, da se vam kaj takega ne more zgoditi," je po odločitvi sodnice izjavil Simmons. "Kar je bilo storjeno, se ne da popraviti, lahko pa bi za to nekdo odgovarjal," je dodal. Simmons bo zdaj najverjetneje upravičen do odškodnine, ki za neupravičeno obsojene v Oklahomi znaša do 175 tisoč dolarjev.

Simmons in Don Roberts sta bila leta 1975 obsojena na smrtno kazen zaradi umora prodajalke med ropom trgovine z alkoholnimi pijačami. Kmalu za tem je sodišče njuno kazen spremenilo v dosmrtno ječo.

Oba sta bila obsojena izključno na podlagi pričevanja najstnice, ki je bila med ropom ustreljena v glavo in je preživela. Poznejša preiskava pa je ugotovila, da izjave priče niso bila zanesljive in da je ta med zaslišanjem policiji identificirala več osumljencev.

Tako Simmons kot Roberts sta na sojenju trdila, da ju v času umora sploh ni bilo v Oklahomi. Robertsa so iz zapora pogojno izpustili že leta 2008.