Drama v Zagrebu: potnik med poletom hotel odpreti vrata

Potnik je med poletom užival beli prah, domnevno kokain, ter molil na tleh potniške kabine, so njegovi sopotniki na letalu dejali za britanski časnik Manchester Evening News. Preden je krenil proti zasilnemu izhodu, je vpil "Vidimo se v raju," nato pa poskušal odpreti vrata zasilnega izhoda, dokler ga nekaj drugih potnikov ni zadržalo in obvladalo.

Letalo poletelo s šesturno zamudo

Potniki bi iz Pafosa v Manchester morali poleteti v ponedeljek ob peti uri popoldne, a je letalo imelo šesturno zamudo.

V Zagrebu so pristali ob eni uri zjutraj in pot v Manchester nadaljevali v torek ob 20.30. Problematičnega potnika je iz letala pospremila policija in poleta v torek ni nadaljeval.