Oglasil se je avstrijski pilot, ki je zasilno pristal na slovenski avtocesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Letalo bi morala vrniti na letališče Lesce. A nenadoma so začele utripati vse opozorilne lučke in tudi motor je odpovedal. Imel sem 60 sekund, da se odločim," je o dramatičnem pristanku na slovenski avtocesti za avstrijski Kronen Zeitung povedal pilot Aref Shabanpoor iz Gradca in dodal: "Najpomembneje mi je bilo, da nikogar ne poškodujem."

Triebwerksausfall, 60 Sekunden zwischen Leben und Tod: Der Grazer Pilot Aref Shabanpoor schildert der „Krone“ das dramatische Flugmanöver. [Krone+] https://t.co/BV6vPvIxxZ pic.twitter.com/Unp9O0Hq7j — Kronen Zeitung (@krone_at) August 11, 2022

Aref Shabanpoor je izkušen graški pilot, ki je opravil že več kot štiri tisoč poletov. Dramatičen zasilni pristanek v zračnem prostoru nad Slovenijo je opisal v pogovoru za avstrijski Kronen Zeitung.

"Imel sem 60 sekund. Najpomembnejše mi je bilo, da nikogar ne poškodujem."

Štiridesetletnik, rojen v Iranu, je opisal tesnobne trenutke na višini 400 metrov: "Letalo bi morala vrniti na letališče Lesce. A nenadoma so začele utripati vse opozorilne lučke in tudi motor je odpovedal. Imel sem 60 sekund, da se odločim."

Vrnitev na letališče ni prišla v poštev, saj je bilo že predaleč. To so potrdili tudi poznejši izračuni. "V 20 letih sem pilotiral najrazličnejša letala, vedno moramo biti namreč pripravljeni na turbulence. To je bila moja prva hujša nesreča in hvala bogu se je vse dobro izteklo," je še povedal pilot.

"Moja edina možnost je bila, da najdem vrzel. Kot običajno ob petkih je bil promet zelo gost, naokoli so bili daljnovodi in gozdovi. Moja edina možnost je bila, da najdem vrzel med vozili. Nisem imel veliko možnosti, saj je bil tik pred nami most," je pojasnil.

"Najpomembneje mi je bilo, da nikogar ne poškodujem," je dejal mojster letenja, ki je poročen in ima dve hčerki.

V petek popoldne so na avtocesti A2 pri Brezjah nadzorne kamere posnele dramatične sekunde zasilnega pristanka. Majhno belo letalo aquila A 210 nemškega oblikovalca je majavo letelo nad prometno cesto, tik nad glavami zbeganih voznikov. Kmalu je zadelo ob cesto in obstalo v oblaku prahu. Pri zasilnem pristanku ni poškodovalo niti enega avtomobila, prav tako sta iz razbitine nepoškodovana splezala pilot in kopilot.

Pilot je zadevo odlično izpeljal: "Življenja drugih so mu bila pomembnejša od lastnega"

Letalski podvig bi se lahko končal usodno, vendar je pilot zaplet odlično rešil.

Pomočnik Dalibor Jelisic je pilota opozoril na avtomobil neposredno pod letalom. "Verjamem v Boga, vendar ni bilo časa za molitve. Imel sem srečo, saj sem imel poleg angela varuha. Ta angel varuh je sedel na moji levi," se je svojemu kolegu poklonil kopilot Dalibor Jelisic. "Ni mislil nase, samo na druge," je dodal.

"Življenja drugih so mu bila pomembnejša od lastnega. Kapo dol pred tem dosežkom," se je strinjal Karl-Heinz Mali, vodja avstrijskega letalskega usposabljanja. Intenzivno usposabljanje pilotov se je obrestovalo: "Kar vsak dan vadimo na simulatorju, je naš kapitan odlično uresničil. Vesel in hvaležen sem, da so vsi ostali nepoškodovani."