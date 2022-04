V Zagrebu zaradi suma bombe evakuirali nakupovalno središče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z zagrebške policijske postaje so za hrvaške medije potrdili, da so dobili prijavo, da sta v nakupovalnem središču Arena postavljeni dve bombi. Na teren so prišli pripadniki protieksplozivnega oddelka zagrebške policijske postaje, zgradba trgovskega središča vključno s podzemno garažo pa je že prazna. Več sledi.