V Zagrebu je danes umrl dolgoletni direktor tamkajšnjega kliničnega centra (KBC Zagreb) Ante Ćorušić. Smrt šefa največje hrvaške bolnišnice so potrdili na ministrstvu za zdravje, policija pa še preiskuje kraj nesreče. Ćorušić je po neuradnih informacijah, ki jih navaja časnik Večernji list, umrl po padcu s požarnih stopnic bolnišnice.

Ante Ćorušić je po pisanju hrvaškega časnika Večernji list padel s požarnih stopnic upravne zgradbe KBC Zagreb, po katerih si po besedah ene od zdravnic številni zaposleni krajšajo pot do bližnje trgovine z živili.

Kot še piše časnik, naj bi Ćorušić padel s sedmih ali osmih metrov višine, pri tem pa udaril z glavo ob tla in umrl na kraju nesreče. Kolegi zdravniki so ga poskušali oživljati, a jim ga ni uspelo rešiti.

Foto: Pixsell

Informacije o njegovi smrti je poleg ministrstva za zdravje potrdil tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović, okoliščine nesreče pa po njegovih besedah še preiskujejo.

Sožalje svojcem so med drugim že izrekli hrvaški premier Andrej Plenković in zdravstveni minister Vili Beroš ter v Hrvaški zdravniški zbornici (HLK).

"Z veliko žalostjo sem sprejel novico o nenadni smrti Anteja Ćorušića, uglednega zdravnika in profesorja," je na družbenem omrežju X zapisal Plenković in poudaril, da je Ćorušić dal velik prispevek k hrvaškemu zdravstvenemu sistemu.

Iz HLK pa so sporočili, da je Ćorušić kot dolgoletni direktor največje hrvaške bolnišnice, univerzitetni profesor, specialist ginekologije in porodništva ter predsednik hrvaškega združenja za ginekologijo in porodništvo pustil pomemben pečat v hrvaškem zdravstvu ter da njegov nenadni odhod pomeni izgubo za zdravniško srenjo.

Po pisanju hrvaških medijev je bilo leta 2016 načrtovano, da bo Ćorušić postal minister za zdravje v vladi tedanjega premierja Tihomirja Oreškovića, a je stranka Most dala veto na njegovo imenovanje, Ćorušić pa je nato postal direktor KBC Zagreb. Pred tem je vodil odbor stranke HDZ za zdravstvo. V preteklosti je bil večkrat v središču pozornosti zaradi svojih spornih izjav in različnih incidentov.