Za okoli 60 držav in EU so danes začele veljati še višje dodatne carine na uvoz blaga v ZDA. Za EU je stopnja dodatnih carin po novem 20-odstotna. Carine za uvoz iz Kitajske pa skupaj z že predhodno uveljavljenimi po novem znašajo kar 104 odstotke.

6.15 V veljavo še dodatne ameriške carine

Potem ko so v soboto za večino držav in ozemelj po svetu, tudi EU, začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA, so danes - ob polnoči po lokalnem času v Washingtonu - za izbrano skupino zunanjetrgovinskih partneric, ki po prepričanju Trumpa in njegove administracije v zunanji trgovini najbolj izkoriščajo ZDA, začele veljati še dodatne višje carinske stopnje.

Najvišje so ZDA uvedla za Kitajsko - po 20-odstotnih, uvedenih marca, bi se te danes morale zvišati še za 34 odstotkov, a ker se je Kitajska odzvala s 34-odstotnimi carinami na ameriško blago, jih je Trump dvignil še za 50 odstotkov. Skupno tako od danes znašajo kar 104 odstotke.

Želijo si pogajanj

Ukrep je močno pretresel in osupel svet. Čeprav je Trump carine označil za vzajemne, se vrstijo opozorila, da nimajo ničesar z vzajemnostjo. Carinske stopnje so daleč od povprečnih carinskih stopenj na ameriški uvoz in predstavljajo preprosto delež primanjkljaja v blagovni menjavi ZDA s posamezno partnerico v skupnem uvozu iz te partnerice.

Kljub šoku in razburjenju je večina ameriških zunanjetrgovinskih partneric, to velja tudi za EU, izrazila željo po pogajanjih in izogibanju nadaljnji eskalaciji trgovinske vojne.

Izjema je Kitajska, carine v višini 25 odstotkov na nekatere ameriške avtomobile je napovedala tudi Kanada.

Sektorske carine

ZDA so doslej že uvedle tudi več tako imenovanih sektorskih carin. Med drugim so tako sredi marca začele veljati 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, minuli teden pa dodatne 25-odstotne carine za avtomobile. Za to blago nove Trumpove carine ne veljajo. Prav tako za zdaj ne veljajo za farmacevtske izdelke, baker, čipe, les, zlato, energijo in nekatere rudnine, ki niso na voljo v ZDA.

O prvem naboru protiukrepov na dodatne carine na jeklo in aluminij bodo danes odločale članice EU. Evropska komisija predlaga do 25-odstotne dodatne carine na nabor kmetijskih in industrijskih izdelkov v vrednosti več kot 20 milijard evrov. Po današnjem odločanju bi del ukrepov začel veljati sredi aprila, del pa sredi maja.

Na gospodarskem ministrstvu ne napovedujejo, kako bo glasovala Slovenija. So pa spomnili, da država podpira prizadevanja komisije in ceni, da v trenutnem položaju ni podlegla želji po prehitrem odzivu.