Ukrajinski organi pregona so v okviru preiskave nezakonite trgovine z orožjem in strelivom danes izvedli na stotine racij in prijeli več kot 20 osumljencev, je sporočila ukrajinska policija. Organizatorjem nezakonite trgovine grozi do sedem let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

17.00 V Ukrajini zaradi trgovine z orožjem prijeli več kot 20 ljudi

13.23 Rusi napadli Zaporožje

Kot je sporočila policija, so opravili nekaj manj kot sedemsto preiskav in prijeli 22 osumljencev. Ob tem so še 38 oseb obvestili, da so osumljene nezakonitega tihotapljenja orožja.

Pri omenjeni dvaindvajseterici so organi pregona zasegli na tisoče nabojnikov različnih kalibrov, različne kose osebnega orožja in več ročnih bomb. Organizatorjem nezakonite trgovine po navedbah grozi do sedem let zapora.

Nezakonita trgovina z orožjem se je v Ukrajini razširila po letu 2014, ko so na vzhodu izbruhnili spopadi med vojsko in tamkajšnjimi proruskimi separatisti. Nato se je precej okrepila po začetku ruske agresije februarja 2022.

Ruske sile so v nočnih napadih z raketami in brezpilotniki na mesto Zaporožje ubile enega človeka in jih 25 ranile. Poškodovanih je bilo več stanovanjskih stavb in energetska infrastruktura, zato je 20 tisoč ljudi ostalo brez elektrike, 17 tisoč pa brez ogrevanja, sporočilo lokalnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.

Med ranjenimi je dvomesečni deček, je na omrežju Telegram zapisal guverner zaporoške regije Ivan Fedorov. Poškodovani so tudi reševalci in uslužbenci energetskih podjetij, ki so poškodbe utrpeli med posredovanjem po prvem napadu.

⚡️On the night of 23 Jan, Russia launched a massive attack on #Zaporizhzhia: 1 killed & 25 injured, incl. a baby. The #URCS #EmergencyResponse team was at the scene, providing first aid, transporting one to hospital, and offering psychological first aid to 20 people. #NotATarget pic.twitter.com/SrCccps7Ng — Ukrainian Red Cross (@RedCrossUkraine) January 23, 2025

Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform poroča, da je bilo po zadnjih podatkih skupno ranjenih 45 ljudi.

Poleg stanovanjskih stavb sta bila po besedah Fedorova poškodovana tudi objekta za oskrbo z energijo ter za proizvodnjo elektrike in toplote, zato je več deset tisoč ljudi ostalo brez elektrike in ogrevanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je Rusija v napadu na Zaporožje uporabila štiri rakete iskander. Ukrajinski sistemi zračne obrambe so sestrelili 57 brezpilotnikov, med njimi tudi iranske drone tipa šahed.

Zaporožje leži na ozemlju pod ukrajinskim nadzorom približno 30 kilometrov od jugovzhodne fronte. Ruska vojska mesto, ki je imelo pred začetkom vojne leta 2022 približno 700 tisoč prebivalcev, redno obstreljuje.

"Potrebujemo več sankcij proti Rusiji, več sistemov zračne obrambe za zaščito svojih mest in skupnosti ter več orožja za svoje borce na frontah," je zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v odzivu na družbenih omrežjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva kot pogoj za začetek mirovnih pogajanj zahteva umik ukrajinske vojske iz regij Zaporožje, Herson, Doneck in Lugansk. Junija lani je ruski predsednik Vladimir Putin povedal, da od Kijeva pričakujejo tudi opustitev prizadevanj za vstop v zvezo Nato. Ukrajina je predlog in pogojevanje tedaj zavrnila.