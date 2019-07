Turške oblasti zaradi spodletelega puča izdale zaporni nalog za 200 vojakov

Iskane sumijo povezav z gibanjem klerika Fethullaha Gülena, ki mu Ankara pripisuje krivdo za neuspeli državni udar, katerega cilj je bil strmoglaviti turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Gülen, ki je v prostovoljnem v izgnanstvu v ZDA, očitke zavrača.

Cilj oblasti je aretacija 200 pripadnikov turške vojske

Istanbulski tožilec je zaporni nalog izdal za 176 aktivnih pripadnikov vojske, med katerimi so tudi polkovnik, pet majorjev in sto poročnikov iz različnih rodov vojske. Tožilec v Izmirju je izdal zaporne naloge za 35 osumljencev, med katerimi je 20 vojakov v aktivni službi. Osmerico osumljencev iz Izmirja so že priprli. Zaporne naloge za 17 osumljencev so izdali tudi v pokrajini Kocaeli na severozahodu države.

Turške oblasti so od leta 2016 aretirale in priprle več tisoč ljudi, racije pa še vedno ne pojenjajo. V Turčiji skoraj vsak dan poročajo o novih zapornih nalogih v zvezi s spodletelim državnim udarom, in to kljub kritikam zahodnih držav in aktivistov za zaščito človekovih pravic. Kritiki pravijo, da poskuša Ankara na ta način utišati nezadovoljstvo v državi, turške oblasti pa na drugi strani vztrajajo, da so racije nujne za izkoreninjenje Gülenovega vpliva v državnih organih.