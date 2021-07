V trgovskem centru po dolgem iskanju našli pobeglega pitona

Med iskanjem pitona so zaprli le Blue Zoo, trgovski center pa je ostal odprt, ker so domnevali, da piton ni pobegnil predaleč.

Ko so kačo z imenom Caro našli, je eden od delavcev živalskega vrta splezal po lestvi do nje. Kača se mu je nato ovila okoli ramen, tako da jo je varno prinesel na tla. Belorumeno kačo so nato poslali v veterinarsko kliniko na pregled.

SEE THE MOMENT: Here’s video of Cara the Python was pulled out from the wall somewhere within the Mall of Louisiana. Video is from Blue Zoo Baton Rouge. @WAFB https://t.co/ziVjx9EWIW pic.twitter.com/DFdQBJAeoD