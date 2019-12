V trgovini je kupil šunko, domov pa prišel bogatejši za 250 tisočakov

https://t.co/o1PgFaWRPK A North Carolina man got a bonus when he went shopping for Xmas dinner -- $250,000!!! Michael Rosenbrock went to... pic.twitter.com/ZIH7hBsAJS

Kot poroča spletni tabloid TMZ, se je Michael Rosenbrock v trgovino v kraju Mint Hill v Severni Karolini odpravil, da bi kupil vse potrebno za božično večerjo. Ob tem je, tako kot to počne običajno, kupil tudi loterijsko srečko. Ko se je vrnil domov in odstranil premaz, je presenečeno ugotovil, da je zadel 250 tisoč ameriških dolarjev.

"Najprej sploh nisem mislil, da sem zadel karkoli. Dobro je, da vedno izkoristim še drugi žreb in svojih srečk ne vržem stran," je dejal Rosenbrock. Potem ko je plačal davek, mu je na računu od dobitka ostalo še slabih 177 tisočakov.

As he prepared to host his family for Christmas, Michael Rosenbrock loaded up his shopping cart with all the holiday feast fixings: Ham, stuffing, tasty treats and — unbeknownst to him — a quarter of a million dollars https://t.co/vmq7OSyh2s