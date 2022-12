V trčenju vlakov pri Barceloni ranjenih več kot 150 ljudi

V trčenju dveh vlakov na obrobju Barcelone je bilo danes poškodovanih več kot 150 potnikov, so sporočile reševalne službe. Tri osebe so odpeljali v bolnišnico, večina pa je lažje poškodovana, poroča katalonska tiskovna agencija CatalanNews.

Nesreča se je zgodila ob 7.50 na postaji Montcada i Reixac - Manresa na obrobju Barcelone. Vlaka sta potovala v isto smer in sta trčila, ko je bil eden od njiju parkiran na postaji, poročanje lokalnih medijev povzema BBC.

Several passengers injured after train collision near Barcelona https://t.co/UxYYJyFNm9 pic.twitter.com/3KBkF3juhz — Russian Market (@runews) December 7, 2022

Na kraj nesreče je hitro prispelo 18 reševalnih vozil, ki so poskrbeli za poškodovane potnike, in gasilci, ki so jim pomagali pri evakuaciji. Zaradi nesreče pa je bil na več progah za kratek čas prekinjen železniški promet, so sporočile španske železnice Renfe.