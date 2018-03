V tragediji na Tajskem umrlo 18 turistov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: AP

Po prvih informacijah so avtobusu odpovedale zavore, voznik pa je posledično izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste med stojnice s hrano, nato pa trčil v drevo. Trčenje je bilo tako silovito, da je avtobus razpolovilo, poroča AP.

Turisti so bili na poti iz province Chanthaburi na vzhodu Tajske v provinco Kalasin na severovzhodu države. Umrlo je 12 žensk in šest moških. Vsi so državljani Tajske.