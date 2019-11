V tovornjaku na trajektu za Irsko odkrili 16 ljudi

V zapečateni prikolici tovornjaka na trajektu za Irsko so odkrili 16 ljudi. Tovornjak je iz francoskega pristanišča Cherbourg do irskega mesta Rosslare odplul v sredo zvečer. Kot so danes sporočili iz podjetja za trajektni prevoz Stena Line, so zaposleni 16 ljudi odkrili med rutinskim pregledom. Vsi so dobrega zdravja.

Dodali so, da so jih namestili v zasebne potniške salone na trajektu ter da je njihovo dobro počutje glavna naloga njihovih zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Še pred prihodom trajekta, ta je bil po voznem redu predviden za danes ob 15.30, so o dogodku obvestili varnostne in imigracijske organe v irskem pristanišču na jugovzhodu države.

Po poročanju irske javne televizije RTE so vsi v skupini moški, najverjetneje Azijci, stari med 20 in 40 let. Pred petimi dnevi naj bi šli na pot iz Belgije.

Že v torek so na danski tovorni ladji v zabojniku odkrili 25 migrantov, za katere menijo, da so iz Iraka in Kuvajta. Ladja je bila na poti z Nizozemske v Veliko Britanijo. Mednarodno javnost je oktobra letos osupnilo odkritje trupel 39 migrantov iz Vietnama v parkiranem tovornjaku v Essexu.